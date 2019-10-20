Спасатели обследовали девять километров русла реки и 2 тысячи квадратных метров территории в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу и погибли люди, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В МЧС отчитались о поисках на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

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