Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.

В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.

Общество 1154 новых случая заражения коронавирусом выявили в России за сутки Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции проинформировал о том, что за минувшие сутки количество заразившихся коронавирусом нового типа на территории России возросло на 1154.

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Общество Самолет S7 из Токио с россиянами сел во Владивостоке Ранее в пресс-службе S7 сообщили, что компания на фоне ситуации с коронавирусом получила разрешения на выполнение трех вывозных чартерных рейсов: из Токио (аэропорт Ханэда) во Владивосток, а также из Бангкока в Новосибирск и Иркутск.

Политика Трамп пригрозил Индии «ответными мерами» за отказ поставлять лекарства Соединенные Штаты могут принять ряд «ответных мер» в отношении Индии, если эта страна введет запрет на отправку лекарств в США на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Общество В Приморье отложили введение системы обязательных СМС-пропусков Наличие СМС-пропуска у жителей Приморья пока не является обязательным для передвижения, им достаточно иметь при себе справку от работодателя и паспорт.

Общество В Москве за сутки выявили 697 заразившихся коронавирусом За сутки в Москве выявлены 697 заболевших COVID-19, в Санкт-Петербурге - 69, новые случаи выявлены в 43 регионах РФ, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.