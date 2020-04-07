Коронавирус
Газета.RuВ МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика
Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.
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Общество
Число заболевших коронавирусом в Брянске подскочило до 56
Число заболевших коронавирусом в Брянске продолжает расти. Еще вчера таких людей насчитывалось 24, сегодня 56.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Общество
1154 новых случая заражения коронавирусом выявили в России за сутки
Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции проинформировал о том, что за минувшие сутки количество заразившихся коронавирусом нового типа на территории России возросло на 1154.
Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Общество
Экзамены у школьников в 2020 году пройдут в установленное ранее время
Экзамены у школьников в 2020 году пройдут в установленное ранее время - министр просвещения РФ.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Общество
Самолет S7 из Токио с россиянами сел во Владивостоке
Ранее в пресс-службе S7 сообщили, что компания на фоне ситуации с коронавирусом получила разрешения на выполнение трех вывозных чартерных рейсов: из Токио (аэропорт Ханэда) во Владивосток, а также из Бангкока в Новосибирск и Иркутск.
Футбол
США обвинили представителей FIFA в получении взяток от России и Катара
Более 30 человек обвиняют в получении взяток в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Общество
«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса
Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Общество
Роспотребнадзор начал тестирование на коронавирус на дому
«Совершенно секретно»: Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника начнет тестировать москвичей и жителей Подмосковья на коронавирус.
Политика
Трамп пригрозил Индии «ответными мерами» за отказ поставлять лекарства
Соединенные Штаты могут принять ряд «ответных мер» в отношении Индии, если эта страна введет запрет на отправку лекарств в США на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
В Приморье отложили введение системы обязательных СМС-пропусков
Наличие СМС-пропуска у жителей Приморья пока не является обязательным для передвижения, им достаточно иметь при себе справку от работодателя и паспорт.
Общество
В Москве за сутки выявили 697 заразившихся коронавирусом
За сутки в Москве выявлены 697 заболевших COVID-19, в Санкт-Петербурге - 69, новые случаи выявлены в 43 регионах РФ, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Происшествия
Мужчина показал гениталии во время досмотра на вокзале Пскова
Мужчина показал гениталии во время досмотра на вокзале Пскова.
Общество
На строительство музеев по проекту Владимира Путина потратили почти 10 миллиардов рублей
Общая стоимость проекта оценивалось в 120 миллиардов рублей.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Здоровье
Прополис назвали эффективным народным средством защиты от коронавируса
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Общество
За сутки в России подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах
Всего по России выписано 494 человека.
Общество
В Крыму выявлены 22 заразившихся COVID-19
В Крыму выявлен 22-й по счету случай заражения коронавирусной инфекцией.
Экономика
В России утвержден максимальный размер кредитов для получения каникул
Правительство установило максимальные размеры кредитов для обращений заемщиков о кредитных каникулах, введенных из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Москве от пневмонии умер известный физик Мишик Казарян
В Москве в медицинском центре "Новомосковский" скончался известный физик, профессор Мишик Казарян. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Происшествия
Четыре новых случая коронавируса обнаружены в Удмуртии
Всего в регионе обнаружены 9 заболевших Сразу 4 новых случая заболевания коронавирусом обнаружили инфекционисты Удмуртии.
Шоу-бизнес