Коронавирус
Московский КомсомолецВ МЧС не советуют применять водку как антисептик
В МЧС России заявили, что использование водки в качестве антисептика для рук бессмысленно.
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Общество
В МЧС рассказали, как защитить себя от коронавируса после прогулки
В МЧС рассказали россиянам, как уберечься от коронавируса после прогулки.
Общество
За сутки в России зафиксировали 1 154 новых случая коронавируса
За последние сутки в России коронавирус подтвержден у 1 154 пациентов. Таким образом, общее число инфицированных составило 7 497 человек.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Политика
Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным
Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Общество
Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят
ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Экономика
Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли
«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия 1» министр финансов Антон Силуанов.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Общество
В Москве умер заразившийся коронавирусом физик Мишик Казарян
Советский и российский физик, лауреат государственной премии СССР в области науки и техники Мишик Казарян умер в больнице в Москве вскоре после смерти супруги Арпик Асратян.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Футбол
Игроки «Локомотива» отказались от понижения в зарплате
Как сообщает портал Metarating, 4 апреля прошла встреча гендиректора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе с игроками клуба.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Шоу-бизнес
Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью
30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Здоровье
Российские врачи раскрыли причину скачка заболеваемости коронавирусом
Врачи отмечают, что подобные всплески заболеваемости произойдут уже через неделю.
Экономика
Продлены сроки представления налоговой отчетности и уплаты налогов
Сроки представления налоговой отчетности, уплаты налогов, сборов и авансовых платежей продлены до 6 апреля 2020 года.
Общество
В Самарской области приняли решение о возобновлении выплат ветеранам труда
Выплаты начнутся в мае текущего года. Правительству региона дано соответствующее поручение.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Единоборства
Глава UFC назвал нового соперника Фергюсона вместо Нурмагомедова
Происшествия
В Уфе упавший рекламный щит насмерть задавил женщину
Женщина погибла на улице в Уфе из-за падения рекламного щита, сообщили в администрации города.
Общество
Двое младенцев заразились коронавирусом в Подмосковье
Число инфицированных коронавирусом в Подмосковье за сутки выросло на 67 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлштаба.
Общество
Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Общество
Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить
Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
Кино
Премьера сериала «Зулейха открывает глаза» пройдет в апреле
Здоровье
Владимир Уйба подтвердил наличие заразившегося в больнице в Коми
Врио главы Коми Владимир Уйба подтвердил: власти региона информированы, что в республиканской клинической больнице есть заразившийся коронавирусом.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Общество
ФАС объяснила рост цен на лимоны, чеснок и имбирь
Читайте такжеДепутат просит ФАС и Генпрокуратуру разобраться с ценами на имбирь и чеснок Она рассказал, что в торговых сетях "Перекресток", "Пятерочка", "Дикси", "Метро" лимоны, в среднем, стоили менее 145 рублей за килограмм.