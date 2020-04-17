Коронавирус

РБКРБКМЧС дало рекомендации по профилактике коронавируса

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России на своем сайте опубликовало ряд рекомендаций по профилактике коронавируса. Прежде всего, ведомство посоветовало гражданам часто мыть руки с мылом.
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МЧС дало рекомендации по профилактике коронавируса

РБК22:32

В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице

Lenta.ru20:31

МЧС РФ: в условиях пандемии надо хорошо спать, есть белковую пищу и не носить маску на улице

Вести.Ru21:22

В МЧС рассказали, что повышает сопротивляемость организма к коронавирусу

Газета.Ru20:52

Снимите маску: в МЧС рассказали о жизни в условиях пандемии

РЕН ТВ20:43

В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

Известия22:25

В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

ТАСС20:06
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Общество

Россияне захотели получать 80 тысяч рублей на самоизоляции

Специалисты сервиса по интернет-рекрутменту выяснили, что жителям России для комфортной жизни на самоизоляции достаточно 80 тысяч рублей.
VSE42.RU 22:05
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Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
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Общество

Еще три случая коронавируса подтвердились в Якутии

Три случая коронавируса подтвердились сразу в двух городах Якутии. Теперь число зарегистрированных диагнозов в республике возросло до 35.
EastRussia 14 апреля в 22:21
Экономика

ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии

Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.
ТАСС 22:02
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Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

Газета.Ru 03:40
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Общество

Филатовская больница в Москве работает на пределе возможностей

Главный врач городской клинической больницы имени О. М. Филатова в Москве Валерий Вечорко рассказал, что медучреждение работает на пределе возможностей.
RT на русском 21:28
1
Общество

В Забайкалье резко выросло количество больных коронавирусом

За последние двое суток в Забайкальском крае резко выросло количество заболевших коронавирусной инфекцией.
Байкал24 13:44
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Здоровье

Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи

Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия 20:28
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Экономика

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК вчера в 01:42
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Хоккей

Экс-тренер сборной Канады Питерс возглавил «Автомобилист»

В 2016 году Питерс привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира уже в должности главного тренера.
Чемпионат вчера в 07:13
Авто

УАЗ продолжает сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ

УАЗ продолжает патентовать детали интерьера глубоко модернизированного УАЗ «Патриот», также известного по прозвищу «Русский Прадо».
Автоновости дня 01:10
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Здоровье

В Хабаровском крае погиб коронавирусный больной

Пока в регионе подтверждён диагноз опасного заболевания у 91-го человека, на лечении сейчас находятся 78 пациентов, из которых семеро в тяжелом состоянии.
Transsibinfo 21:55
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Общество

Акушерку в Краснодаре уволили за шутку о медицинских масках

Штатную акушерку ГБУЗ «Родильный дом г. Краснодара» Наталью Космынину уволили за шуточную попытку обменять медицинские маски и антисептики на квартиру.
Известия 17:40
Общество

В Липецкой области вводится пропускной режим

Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
346
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 14:23
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Религия

У православных христиан наступила Великая пятница

Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
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Экономика

Два триллиона рублей направят на помощь экономике в условиях пандемии

Правительство направит более двух триллионов рублей на поддержку экономики в условиях эпидемии коронавируса.
Вести.Ru 13:54
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Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Интерфакс 11:08
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Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
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Авто

Volkswagen опубликовал фото нового кроссовера Nivus

Несмотря на камуфляж, которым Volkswagen традиционно маскирует все «предпремьерные» прототипы, о форме кузова и некоторых дизайн-элементах нового кроссовера можно судить почти безошибочно.
Автоновости дня 02:05
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Здоровье

Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 30 апреля

Решение о продлении в Самарской области режима самоизоляции и ограничительных мер до 30 апреля принято региональным оперативным штабом, 16 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 15:12
6
Игры

В Сети опубликован новый трейлер фанатского ремастера Stalker Clear Sky

OAnews вчера в 15:02
6
Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
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Общество

Рошаль заявил о приближении к пику эпидемии коронавируса в России

Врач выразил уверенность, что Россия подходит к пику эпидемии.
ФАН 07:56
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Общество

Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом

В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней.
Мослента 12:23
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Авто

АвтоВАЗ запустил продажу автомобилей онлайн

С 15 апреля "АвтоВАЗ" внедрил систему онлайн-заказа автомобилей.
SpeedMe 05:01
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Политика

Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС 14:55
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Общество

Электронные пропуска в Красноярске станут обязательными

На следующей неделе цифровые пропуска в Красноярске станут обязательными.
Московский Комсомолец 21:45
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