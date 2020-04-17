Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России на своем сайте опубликовало ряд рекомендаций по профилактике коронавируса. Прежде всего, ведомство посоветовало гражданам часто мыть руки с мылом.

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