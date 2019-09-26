Общество
Мойка78В МЧС предупредили об уголовной ответственности за курение на балконе
За использование открытого огня на балконах и лоджиях россиян могут привлечь к уголовное ответственности. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России, уголовное наказание может последовать, если из-за брошенного окурка начнется крупный пожар.
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В МЧС рассказали, в каком случае курение на балконе может обернуться уголовным делом
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Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов отсутствовал на тренировке команды.
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Актрисе Кристине Асмус пришлось сделать заявление после того, как СМИ начали судачить о ее семье.
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Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
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Независимый геймдизайнер Стефан Хёвельбринкс, выступающий как студия Crafting Legends, объявил, что собирается выпустить свою игру Death Trash в ранний доступ Steam в начале 2020 года.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия вряд ли вернет Крым Украине.
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Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерики Могирини Майя Косьянчич отреагировала на слова Трампа о том, что Европа в недостаточной мере помогает Украине.
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