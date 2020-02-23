Общество
RT на русскомЭвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Читать в источнике
Оценить
Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме, без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает.
— Татьяна Голикова, российский экономистТАСС вчера в 16:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 04:55, Ашберн
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Политика
Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому
Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Биатлон
Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону
Происшествия
При землетрясении на границе Турции и Ирана погибли семь человек
В результате землетрясения на границе Турции и Ирана погибли семь человек.
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»
Хоккей
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в субботу, 22 февраля, забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ.
Общество
23 февраля в Рязани ожидается ухудшение погодных условий
Синоптики регионального Гидрометцентра проинформировали жителей Рязанской области об ухудшении погодных условий 23 февраля.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Политика
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.
Общество
Сторонник теории плоской Земли погиб на самодельной ракете в США
Инженер-любитель из США Майк Хьюс по прозвищу Безумный Майк погиб во время полета на самодельной ракете.
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79 человек
Происшествия
На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка
Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Политика
Сандерс выигрывает демократические праймериз в Неваде
Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичное голосование в Неваде за право выдвигаться в президенты США от Демократической партии.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
На Украине будут снижаться пенсии из-за ограниченных ресурсов в сфере солидарной пенсионной системы, спрогнозировала замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Политика
В Киеве заявили, что готовы к новой эвакуации своих граждан из китайского Уханя
Власти Украины готовы организовать очередную эвакуацию своих граждан, которые остались в китайском городе Ухань, который сейчас является эпицентром распространения эпидемии коронавируса «Если мы сейчас наберем достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова», — заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Общество
Гороскоп на 23 февраля: Кому из знаков зодиака улыбнется удача, а кому следует быть осторожнее
23 февраля звезды советуют Весам держать нос по ветру, а Рыбам — включить на полную мощь интуицию.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору тортов и пирожных
В ведомстве отметили, что при выборе десерта стоит читать состав продукта и следить за его сроком годности.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Шоу-бизнес
Лещенко объяснил, когда уместен мат
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что считает мат уместным, если он употребляется по делу.
Общество
«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев
В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании.
Общество
МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
Армия и оружие
СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57
Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
Армия и оружие
В ГД назвали цели учений США по отражению ядерного удара России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал две цели учений США по отражению российского ядерного удара по Европе.
Политика
Трамп намерен заблокировать публикацию книги Болтона, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении не допустить публикации книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, которого он считает "предателем", сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники.
Политика
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными из Уханя
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором находятся эвакуированные из китайского Уханя.