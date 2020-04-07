Коронавирус

Газета КемероваГазета КемероваВ МЧС рассказали, как защитить себя от коронавируса после прогулки

В МЧС рассказали россиянам, как уберечься от коронавируса после прогулки.
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В МЧС рассказали, что надо сделать для защиты от коронавируса

Газета.Ru03:49

МЧС дало советы по мерам защиты от коронавируса после выхода на улицу

РБК01:41

В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок

РИА Новостивчера в 22:21

В МЧС объяснили, как уберечь себя от коронавируса после прогулок

URA.Ru00:36

В МЧС рассказали, как в пандемию обезопасить себя после прогулок

Телеканал 360°00:21

Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки

Lenta.ruвчера в 22:30

В МЧС рассказали, как защититься от коронавируса по возвращению с улицы

Комсомольская правда01:27
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Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
Общество

В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса

В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
RT на русском 05:16
Игры

В PS Store началась предзагрузка Final Fantasy VII Remake

Релиз запланирован на пятницу, 10 апреля. Ранее в сети появились первые оценки Final Fantasy VII Remake.
CyberSport.ru вчера в 10:19
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Авто

Kia Seltos перевыполнил план по продажам в России

Motor 03:54
Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Малинина умерла три месяца назад

Пятый канал 02:10
Происшествия

В Краснодарском крае коронавирусом заболел 2-летний ребёнок

Из 11 новых заболевших – шесть случаев возникли в результате контакта с теми, кто заболел за границей.
Anapa.life 04:56
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru вчера в 15:11
Общество

В России предложили отменить ЕГЭ

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Известия вчера в 22:14
Общество

В России случаи коронавируса не выявили только в четырех регионах

В России случаи заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировали только в четырех субъектах.
РБК 03:48
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru вчера в 18:34
Общество

ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса

Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт.
РБК 04:44
Общество

Возобновляются рейсы для вывоза застрявших за рубежом россиян

Рейсы для возвращения россиян из-за границы возобновляются с понедельника, 6 апреля. График первых рейсов появится до конца текущего дня.
НДН.инфо вчера в 05:39
Общество

В Приморье отказались от ввода штрафов за отсутствие СМС-пропуска

Пропуск, пояснили в администрации, представляет собой СМС-сообщение от регионального портала госуслуг.
РБК 02:56
Экономика

Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов

Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 04:37
Общество

Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс

В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом в 43 регионах России.
РБК 04:14
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости вчера в 13:04
Общество

В Ивановской области запретили охоту

Решением оперативного штаба по коронавирусу в Ивановской области запрещены любительская охота.
IvanovoNews 05:13
Происшествия

В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества

В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Интерфакс 04:08
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
RT на русском вчера в 03:03
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 02:15
Экономика

Фонд системы Visa поможет малому бизнесу в условиях коронавируса

"Фонд Visa Foundation объявил о запуске двух программ на общую сумму 210 миллионов долларов США для поддержки малого и микробизнеса, нацеленных на инклюзивное экономическое развитие и поддержку женщин-предпринимателей в малом бизнесе, а также на обеспечение помощи местным сообществам в ходе распространения COVID-19", - сказано в сообщении.
РИА Новости 04:50
Происшествия

В Красноярском крае две девушки ради лайков в соцсетях подожгли дачу

ТАСС 02:02
Общество

Названы масштабы заражения коронавирусом внутри Москвы

На приехавших из-за границы пришлось четыре процента новых случаев заражения коронавирусом в Москве, остальные люди инфицировались внутри страны.
Lenta.ru 05:04
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в украинской армии

Первый летальный случай пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксирован в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
ТАСС 04:51
Авто

Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Автоновости дня вчера в 01:58
Происшествия

В Уфе упавший рекламный щит насмерть задавил женщину

Женщина погибла на улице в Уфе из-за падения рекламного щита, сообщили в администрации города.
РИА Новости 05:15
Экономика

Продлены сроки представления налоговой отчетности и уплаты налогов

Сроки представления налоговой отчетности, уплаты налогов, сборов и авансовых платежей продлены до 6 апреля 2020 года.
Рутульские новости 05 апреля в 15:17
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших растёт

Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Rusvesna.su вчера в 02:45
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Известия 04:32
Общество

«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса

Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Lenta.ru 03:27
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