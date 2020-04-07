Коронавирус
Газета КемероваВ МЧС рассказали, как защитить себя от коронавируса после прогулки
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Общество
В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса
В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.
Игры
В PS Store началась предзагрузка Final Fantasy VII Remake
Релиз запланирован на пятницу, 10 апреля. Ранее в сети появились первые оценки Final Fantasy VII Remake.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Александра Малинина умерла три месяца назад
Происшествия
В Краснодарском крае коронавирусом заболел 2-летний ребёнок
Из 11 новых заболевших – шесть случаев возникли в результате контакта с теми, кто заболел за границей.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Общество
В России предложили отменить ЕГЭ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Общество
В России случаи коронавируса не выявили только в четырех регионах
В России случаи заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировали только в четырех субъектах.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Общество
ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса
Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт.
Общество
Возобновляются рейсы для вывоза застрявших за рубежом россиян
Рейсы для возвращения россиян из-за границы возобновляются с понедельника, 6 апреля. График первых рейсов появится до конца текущего дня.
Общество
В Приморье отказались от ввода штрафов за отсутствие СМС-пропуска
Пропуск, пояснили в администрации, представляет собой СМС-сообщение от регионального портала госуслуг.
Экономика
Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов
Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Общество
Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс
В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом в 43 регионах России.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Общество
В Ивановской области запретили охоту
Решением оперативного штаба по коронавирусу в Ивановской области запрещены любительская охота.
Происшествия
В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества
В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Здоровье
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко
Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Экономика
Фонд системы Visa поможет малому бизнесу в условиях коронавируса
"Фонд Visa Foundation объявил о запуске двух программ на общую сумму 210 миллионов долларов США для поддержки малого и микробизнеса, нацеленных на инклюзивное экономическое развитие и поддержку женщин-предпринимателей в малом бизнесе, а также на обеспечение помощи местным сообществам в ходе распространения COVID-19", - сказано в сообщении.
Общество
Названы масштабы заражения коронавирусом внутри Москвы
На приехавших из-за границы пришлось четыре процента новых случаев заражения коронавирусом в Москве, остальные люди инфицировались внутри страны.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в украинской армии
Первый летальный случай пациента с подтвержденным коронавирусом зафиксирован в Вооруженных силах Украины (ВСУ).
Авто
Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4
Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Происшествия
В Уфе упавший рекламный щит насмерть задавил женщину
Женщина погибла на улице в Уфе из-за падения рекламного щита, сообщили в администрации города.
Экономика
Продлены сроки представления налоговой отчетности и уплаты налогов
Сроки представления налоговой отчетности, уплаты налогов, сборов и авансовых платежей продлены до 6 апреля 2020 года.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Общество
«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса
Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.