В МЧС рассказали россиянам, как уберечься от коронавируса после прогулки.

В МЧС рассказали, как защитить себя от коронавируса после прогулки

Общество В России начались клинические исследования препаратов от коронавируса В России начались сравнительные клинические исследования трёх препаратов, которые могут применяться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство.

Энергетика Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.

Общество В России предложили отменить ЕГЭ Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) предложил отменить проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году.

Экономика Предприниматели просят правительство вернуть 30% от страховых взносов Торгово-промышленная палата РФ совместно с "Опорой России", "Деловой Россией" и Российским союзом промышленников и предпринимателей обратились к правительству с просьбой вернуть до 30% средств, уплаченных российскими предпринимателями в качестве страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст открытого письма, направленного бизнесменами премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Общество В Ивановской области запретили охоту Решением оперативного штаба по коронавирусу в Ивановской области запрещены любительская охота.

Происшествия В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.

Экономика Фонд системы Visa поможет малому бизнесу в условиях коронавируса "Фонд Visa Foundation объявил о запуске двух программ на общую сумму 210 миллионов долларов США для поддержки малого и микробизнеса, нацеленных на инклюзивное экономическое развитие и поддержку женщин-предпринимателей в малом бизнесе, а также на обеспечение помощи местным сообществам в ходе распространения COVID-19", - сказано в сообщении.

Общество Названы масштабы заражения коронавирусом внутри Москвы На приехавших из-за границы пришлось четыре процента новых случаев заражения коронавирусом в Москве, остальные люди инфицировались внутри страны.