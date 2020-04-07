Коронавирус
РИА НовостиВ МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок
По возвращении домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.
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МЧС рассказало о помогающих уберечься от коронавируса действиях после прогулки
Газета.Ruвчера в 23:13
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Экзамены у школьников в 2020 году пройдут в установленное ранее время - министр просвещения РФ.
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Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Общество
«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса
Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
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Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
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Британского премьера перевели в интенсивную терапию
В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Экономика
На этой неделе сформируют индивидуальные программы развития регионов
Как отметил в своем аккаунте в Instagram вице-премьер, речь идет о регионах с низкими социально-экономическими показателями.
ЖКХ
В России отменили штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ
В России до конца 2020 года запретили начислять пени за просрочку коммунальных платежей и взносы на капитальный ремонт, при этом сами услуги должникам отключать не будут.
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Минкомсвязь утвердила список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь России утвердила перечень интернет-ресурсов, доступ к которым не будет тарифицироваться в рамках эксперимента, который продлится до 1 июля.
Кино
В новом сезоне «Харли Квинн» героиня влюбится в свою лучшую подругу
Нью-Йорк, США, 6 апреля 2020, 16:59 — REGNUM Шоураннеры мультсериала «Харли Квинн» Патрик Шумакер и Джастин Халперн рассказали, что во втором сезоне у главной героини и Ядовитого Плюща появится любовная линия.
Общество
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Игры
В Capcom задумались о ремейке ещё одной части Resident Evil
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Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
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Происшествия
Жительницу Забайкалья осудили за поджог дома с двумя детьми
Забайкальский краевой суд приговорил к 21 году лишения свободы 29-летнюю жительницу Красночикойского района, которая сожгла дом, когда там были два ее малолетних ребенка, сообщили в пресс-службе суда.
Политика
В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии
В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Австрия намерена смягчить карантинные меры
Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Брянске подскочило до 56
Число заболевших коронавирусом в Брянске продолжает расти. Еще вчера таких людей насчитывалось 24, сегодня 56.
Общество
1154 новых случая заражения коронавирусом выявили в России за сутки
Оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции проинформировал о том, что за минувшие сутки количество заразившихся коронавирусом нового типа на территории России возросло на 1154.
Общество
В Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом
В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом.