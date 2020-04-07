Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок

Мыть руки в МЧС советуют с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Кроме того, следует умыть лицо и глаза.
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с чего всё началось

В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок

По возвращению домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.
РИА Новостивчера в 22:21

Подробнее о событии

МЧС дало советы по мерам защиты от коронавируса после выхода на улицу

РБК01:41

В МЧС рассказали, как защититься от коронавируса по возвращению с улицы

Комсомольская правда01:27

В МЧС объяснили, как уберечь себя от коронавируса после прогулок

URA.Ru00:36

В МЧС рассказали, как в пандемию обезопасить себя после прогулок

Телеканал 360°00:21

МЧС рассказало о помогающих уберечься от коронавируса действиях после прогулки

Газета.Ruвчера в 23:13

Россиянам раскрыли способ уберечься от коронавируса после прогулки

Lenta.ruвчера в 22:30

В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок

РИА Новостивчера в 22:21
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Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Газета.Ru вчера в 02:47
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 18:16
Энергетика

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
РБК вчера в 13:53
Общество

Проведение ЕГЭ могут отменить в этом году

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:28
Политика

Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны

В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
REGNUM вчера в 16:46
Общество

В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса

За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Известия вчера в 22:34
Хоккей

Панарин о самоизоляции: фляга уже подъезжает немножко

Российский хоккеист команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как проходит самоизоляция из-за коронавируса.
Metaratings 01:30
Политика

«Пан выгнал с чемоданом»: украинские гастарбайтеры бегут из Европы

Пожилые умирают, молодые уезжают В Европе до последнего времени постоянно работали 4 млн украинских гастарбайтеров, еще 7 млн выезжали на сезонные работы.
Известия вчера в 17:02
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru вчера в 14:57
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249

ODDS.ru вчера в 03:17
Финансы

Курс доллара опустился ниже 76 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
ТАСС вчера в 14:01
Авто

В России снизилась стоимость подержанных машин

CarsWeek.ru вчера в 10:36
Общество

Власти Приморья отложили обязательную раздачу смс-пропусков

Правительство Приморья отказалось от идеи требовать обязательное наличие смс-пропусков от граждан с 7 апреля, со дня введения новой системы, заявил краевой министр связи Сергей Максимчук.
Интерфакс 01:42
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском 01:57
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 05 апреля в 07:23
Экономика

До 10 тысяч приморцев могут остаться без работы после самоизоляции

До 10 тысяч человек в Приморье могут остаться без работы в результате приостановки деятельности местных предприятий до 30 апреля, говорится в пояснительной записке к краевому законопроекту о снижении налоговых ставок, который был принят накануне.
РИА Новости 00:52
Общество

Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс

В понедельник стало известно, что Россия возобновила "вывозные" рейсы.
РИА Новости вчера в 23:39
Здоровье

В Минздраве объяснили рост числа молодых пациентов с коронавирусом

Рост числа молодых пациентов, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19, связан с игнорированием правил самоизоляции и выездами на природу.
РБК вчера в 21:54
Общество

На Кубани гостей из Москвы и Петербурга отправят на самоизоляцию

Сообщается, что данное правило вводится в связи с постановлением № 9 главного санитарного врача Кубани.
Российская газета вчера в 10:15
Происшествия

РКБ имени Куватова в Уфе закрыли на карантин

Республиканская клиническая больница (РКБ) имени Куватова с 6 апреля временно закрыта на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава республики.
Аргументы и Факты - Уфа вчера в 10:25
Религия

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля

Телепорт вчера в 20:03
Общество

В России выявлен рост числа банкротств граждан

За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
RT на русском 01:23
Энергетика

Bloomberg: США и Канада не приглашены на совещание ОПЕК+ 9 апреля

США и Канада не получили приглашения на совещание стран ОПЕК+ в видеоформате, назначенное на 9 апреля.
ТАСС вчера в 16:11
Здоровье

В Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости вчера в 03:39
Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Малинина умерла три месяца назад

Пятый канал 02:10
Здоровье

Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом

Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 21:11
Происшествия

В «Гидре» запустили печатные станки

Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором.
Коммерсантъ вчера в 18:17
Общество

Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом через еду

Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказали о возможности заражения коронавирусом через еду.
News.ru 01:47
Музыка

Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности

Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Инфо24 вчера в 10:42
Шоу-бизнес

Звезда «Физрука» Полина Гренц ответила хейтерам, посоветовавшим ей сесть на диету

По мнению хейтеров, Гренц выглядит заметно поправившейся.
Grazia 01:48
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