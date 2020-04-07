По возвращению домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.

с чего всё началось

Мыть руки в МЧС советуют с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Кроме того, следует умыть лицо и глаза.

В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок

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