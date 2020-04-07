Коронавирус
РИА НовостиВ МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок
Мыть руки в МЧС советуют с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Кроме того, следует умыть лицо и глаза.
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с чего всё началось
По возвращению домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.РИА Новостивчера в 22:21
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МЧС рассказало о помогающих уберечься от коронавируса действиях после прогулки
Газета.Ruвчера в 23:13
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Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Общество
Проведение ЕГЭ могут отменить в этом году
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
Общество
В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса
За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Хоккей
Панарин о самоизоляции: фляга уже подъезжает немножко
Российский хоккеист команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как проходит самоизоляция из-за коронавируса.
Политика
«Пан выгнал с чемоданом»: украинские гастарбайтеры бегут из Европы
Пожилые умирают, молодые уезжают В Европе до последнего времени постоянно работали 4 млн украинских гастарбайтеров, еще 7 млн выезжали на сезонные работы.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Единоборства
Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249
Финансы
Курс доллара опустился ниже 76 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
Авто
В России снизилась стоимость подержанных машин
Общество
Власти Приморья отложили обязательную раздачу смс-пропусков
Правительство Приморья отказалось от идеи требовать обязательное наличие смс-пропусков от граждан с 7 апреля, со дня введения новой системы, заявил краевой министр связи Сергей Максимчук.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Экономика
До 10 тысяч приморцев могут остаться без работы после самоизоляции
До 10 тысяч человек в Приморье могут остаться без работы в результате приостановки деятельности местных предприятий до 30 апреля, говорится в пояснительной записке к краевому законопроекту о снижении налоговых ставок, который был принят накануне.
Общество
Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс
В понедельник стало известно, что Россия возобновила "вывозные" рейсы.
Здоровье
В Минздраве объяснили рост числа молодых пациентов с коронавирусом
Рост числа молодых пациентов, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19, связан с игнорированием правил самоизоляции и выездами на природу.
Общество
На Кубани гостей из Москвы и Петербурга отправят на самоизоляцию
Сообщается, что данное правило вводится в связи с постановлением № 9 главного санитарного врача Кубани.
Происшествия
РКБ имени Куватова в Уфе закрыли на карантин
Республиканская клиническая больница (РКБ) имени Куватова с 6 апреля временно закрыта на карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба минздрава республики.
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Общество
В России выявлен рост числа банкротств граждан
За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Энергетика
Bloomberg: США и Канада не приглашены на совещание ОПЕК+ 9 апреля
США и Канада не получили приглашения на совещание стран ОПЕК+ в видеоформате, назначенное на 9 апреля.
Здоровье
В Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом
В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Александра Малинина умерла три месяца назад
Здоровье
Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Происшествия
В «Гидре» запустили печатные станки
Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором.
Общество
Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом через еду
Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» рассказали о возможности заражения коронавирусом через еду.
Музыка
Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности
Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц ответила хейтерам, посоветовавшим ей сесть на диету
По мнению хейтеров, Гренц выглядит заметно поправившейся.