Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе

В МЧС России рекомендуют использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей. Об этом информирует РИА Новости.
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с чего всё началось

В МЧС объяснили, какие респираторы следует носить при коронавирусе

МЧС рекомендует россиянам использовать при появлении симптомов коронавируса респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей. В таких случаях спасатели, в частности, советуют применять респираторы (фильтрующие полумаски) классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3.
РИА Новостивчера в 20:33

Подробнее о событии

При COVID-19 спасатели рекомендуют использовать респираторы без клапана

Вести.Ruвчера в 23:53

МЧС рекомендовало при симптомах коронавируса использовать респираторы без клапана

Коммерсантъвчера в 21:31

В МЧС дали рекомендации по выбору респираторов в условиях коронавируса

РБКвчера в 22:18

В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе

RT на русскомвчера в 22:13

В МЧС рассказали о подходящих для защиты от COVID-19 респираторах

Известиявчера в 21:55

МЧС: какие респираторы защитят от коронавируса

URA.Ruвчера в 22:49

В МЧС объяснили, какие респираторы следует носить при коронавирусе

РИА Новостивчера в 20:33
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Происшествия

В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета

ТАСС 02:09
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Транспорт

Собянин ужесточил введенные из-за коронавируса ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 1 мая ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Коммерсантъ 03:11
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Общество

В Сбербанке пояснили появление старых номеров клиентов в приложении

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка, некоторые клиенты обратились в кредитную организацию с жалобой на то, что в поле "Дополнительный номер" приложения "Сбербанк онлайн" значатся их старые номера.
РИА Новости вчера в 16:54
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Общество

За сутки в России выявлено 4785 новых случев коронавируса

За последние сутки в России подтверждены 4785 случаев новой коронавирусной инфекции в 79 регионах.
Российская газета 03:39
Общество

Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях в пропускном режиме.
Вести.Ru 03:07
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
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Происшествия

Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке

BFM.ru 01:25
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Общество

Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса

Известия вчера в 14:17
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Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
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Происшествия

Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи

Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
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Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
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Общество

Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой

Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
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Политика

Путин перенес проведение парада Победы

Республика Татарстан 16 апреля в 11:11
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Здоровье

Китай уточнил число умерших от коронавируса в Ухане

Китай уточнил число погибших от коронавируса COVID-19 в Ухане.
Evo-rus.com вчера в 22:31
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Общество

За сутки в России умерли 40 человек с коронавирусом

В России за последние сутки скончались 40 пациентов с коронавирусом, 21 из них зарегистрировали в Москве.
РБК 03:42
Шоу-бизнес

Мерьем Узерли показала подросшую дочку Лару

Фанаты следят за ее творчеством, жизнью и семье, они обрадовались, когда актриса показала им свою подросшую дочку Лару.
OAnews вчера в 14:15
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы

«После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года», — приводит ТАСС слова министра просвещения Сергея Кравцова.
RT на русском вчера в 03:24
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Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 07:59
781
Общество

В Свердловской области впервые умер пациент с коронавирусом

В Свердловской области зарегистрирована первая жертва коронавируса.
JustMedia вчера в 15:17
56
Политика

США расследуют происхождение коронавируса

США расследуют происхождение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 20:51
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Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
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Здоровье

Зараженных коронавирусом в Кузбассе стало больше

Avoka.do 00:31
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Транспорт

В Москве задействуют дорожные камеры для контроля пропускного режима

Московские власти решили задействовать камеры фиксации нарушений ПДД для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле.
RT на русском 03:23
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Экономика

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru вчера в 06:12
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Общество

В МЧС призвали не носить маски на улице

МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
2,5K
Здоровье

О росте бессимптомных заражений коронавирусом заявил Роспотребнадзор

Глава Роспсотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что доля россиян, которые являются бессимптомными носителями коронавируса, составляет почти половину от всех инфицированных.
Live24 вчера в 09:02
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
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Шоу-бизнес

Садальский раскрыл главный обман шоу «Секрет на миллион»

Слово и Дело вчера в 05:30
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