Коронавирус
RT на русскомВ МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе
В МЧС России рекомендуют использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей. Об этом информирует РИА Новости.
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с чего всё началось
МЧС рекомендует россиянам использовать при появлении симптомов коронавируса респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей. В таких случаях спасатели, в частности, советуют применять респираторы (фильтрующие полумаски) классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3.РИА Новостивчера в 20:33
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МЧС рекомендовало при симптомах коронавируса использовать респираторы без клапана
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