МЧС рекомендует россиянам использовать при появлении симптомов коронавируса респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.

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В МЧС России рекомендуют использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей. Об этом информирует РИА Новости.

В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе

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