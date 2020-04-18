Коронавирус
RT на русскомВ МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе
В МЧС России рекомендует использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей. Об этом информирует РИА Новости.
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МЧС рекомендует россиянам использовать при появлении симптомов коронавируса респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.РИА Новости20:33
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