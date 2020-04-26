Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ МЧС рассказали о критических случаях для нарушения самоизоляции

В ведомстве напомнили, что режим самоизоляции касается прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, для тех, кто заразился, но болеет в легкой форме, и тех, кто находится под подозрением как возможный переносчик инфекции.
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с чего всё началось

В МЧС рассказали о критических случаях для нарушения самоизоляции

МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
РИА Новостивчера в 20:13

Подробнее о событии

МЧС: место карантина можно покинуть в случае угрозы жизни

Газета.Ru07:17

В МЧС пояснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

Московский Комсомолецвчера в 20:38

В МЧС назвали позволяющие нарушить режим самоизоляции ситуации

РБКвчера в 22:42

В МЧС рассказали, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

ТАССвчера в 22:17

МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

Вести.Ruвчера в 21:36

МЧС рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

Известия01:22

В МЧС рассказали о критических случаях для нарушения самоизоляции

РИА Новостивчера в 20:13
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Культура

Победитель шоу «Маска» на НТВ покажет лицо

Завтра, 26 апреля, ориентировочно в 18:00 в эфир федерального телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет известного шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Evo-rus.com 23 апреля в 14:32
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Общество

Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля

Россия к 26 апреля в полном объеме выбрала нетарифную квоту на экспорт зерна и прекратила его вывоз за границу.
РБК 09:07
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Общество

Сотрудники российских банков переезжают на работу

В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
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Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
1,7K
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
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Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог

Врач-онколог, заболевший COVID-19, скончался во время лечения двусторонней пневмонии в Белгородской области, сообщил губернатор региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 07:33
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Общество

Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса

RT на русском 09:18
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Политика

Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:07
2,8K
Общество

Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына

Российская газета вчера в 22:21
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Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
1,8K
Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
71
Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничат

Правила въезда в Нижегородскую область ограничат со следующей недели, заявил губернатор региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 15:47
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,7K
Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
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Экономика

Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
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Здоровье

Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России

Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
1,3K
Здоровье

Ещё 36 случаев коронавируса подтвердилось на Ставрополье

За весь период количество заболевших достигло 421 человека.
Невинномысский.РУ 03:15
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Происшествия

В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки

RT на русском 09:36
Здоровье

В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса

За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 06:57
41
Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
1,8K
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
733
Здоровье

Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:57
81
Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия 24 апреля в 20:25
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Общество

В Минздраве призвали продлить режим самоизоляции до 12 мая

По последним данным, в России коронавирусом заразились 80 949 человек, выздоровели 6 767, умерли 747.
Говорит Москва 10:05
8
Общество

Самые пораженные коронавирусом города Подмосковья названы

Самые пораженные китайским коронавирусом города Подмосковья названы, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:27
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Происшествия

В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 08:08
181
Общество

В Самарской области выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом

Самара, 26 апреля 2020, 12:35 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Самарской области.
REGNUM 05:35
200
Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, сообщил РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент.
РИА Новости 09:59
46
Общество

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
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