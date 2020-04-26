МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.

с чего всё началось

В ведомстве напомнили, что режим самоизоляции касается прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, для тех, кто заразился, но болеет в легкой форме, и тех, кто находится под подозрением как возможный переносчик инфекции.

В МЧС рассказали о критических случаях для нарушения самоизоляции

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