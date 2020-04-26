Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни

Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 апреля

РБК02:20

В МЧС пояснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

Московский Комсомолецвчера в 20:38

В МЧС рассказали, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

ТАССвчера в 22:17

МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

Вести.Ruвчера в 21:36

МЧС рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

Известия01:22

В МЧС рассказали о критических случаях, когда можно нарушить самоизоляцию

Газета.Ruвчера в 20:20

В МЧС рассказали о критических случаях для нарушения самоизоляции

РИА Новостивчера в 20:13
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Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
87
Здоровье

В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса

За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 06:57
26
Общество

Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза

Интерфакс 06:26
121
Общество

Тридцать четыре года назад произошла авария на Чернобыльской АЭС

Тридцать четыре года назад произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции вблизи Припяти Киевской области.
Брянские новости вчера в 23:00
Происшествия

В Подмосковье полиция пресекла «антивирусную» вечеринку

Российская газета 06:05
152
Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
547
Общество

В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
4,3K
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подарила на юбилей сыну дорогой подарок

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о подарке, который преподнесла своему сыну Жану на его 30-летие.
OvideO.ru 04:35
2
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
1,3K
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,4K
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 24 апреля в 03:58
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Футбол

«Барселона» прекратила общение с Тер Штегеном о новом контракте

Каталонская "Барселона" приостановила переговоры с голкипером сборной Германии Марком-Андре Тер Штегеном о новом контракте.
Газета.Ru 06:59
Политика

Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе

По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru 07:03
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Гаджеты

HTC готовит выпуск нового смартфона Desire 20 Pro

Актуальные Новости 01:03
3
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.
РБК 00:01
4
Здоровье

В Челябинской области 368 человек заразились коронавирусом

По данным регионального минздрава на утро 26 апреля, подтверждены 368 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы в Челябинске 03:50
6
Общество

Заразившийся коронавирусом депутат Калашников рассказал о самочувствии

Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников, у которого выявили коронавирус, сообщил РИА Новости, что в его состоянии пока улучшений нет.
РИА Новости 05:45
3
Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
49
Здоровье

В Якутске четыре офтальмолога заразились коронавирусом

В Якутске новый коронавирус был диагностирован у четверых врачей городской офтальмологической больницы.
Московский Комсомолец 05:30
2
Общество

Швейцария окрасила гору Маттерхорн в цвета российского флага

Знаменитая альпийская вершина Меттерхорн в Швейцарии 24 апреля на два часа окрасилась в цвета российского флага.
Профиль 06:23
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,6K
Общество

Из-за массового заражения коронавирусом введен карантин в Дивееве

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел карантин на территории села Дивеево, подписав постановление.
КозаПресс 05:33
3
Здоровье

Василий Орлов: «Уверен, шутки точно кончились»

Итоги прошедшей недели, подведенные губернатором Приамурья Василием Орловым в Инстаграме, полностью посвящены коронавирусу и борьбе с ним.
Телепорт 06:33
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 24 апреля в 11:52
5,9K
Экономика

Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Руководители энергетических компаний попросили правительство сократить период отсрочки по начислению пени в случае неуплаты коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 04:47
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Политика

Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе.
RT на русском вчера в 11:09
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,6K
Космос

Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие

24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 24 апреля в 12:07
3
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 24 апреля в 10:40
60
Происшествия

В Югре умер второй пациент с коронавирусом

Рабочий с Приобского нефтяного месторождения с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, это второй летальный случай, связанный с инфекцией, сообщил в воскресенье начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.
РИА Новости 07:12
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