Коронавирус
КоммерсантъМЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни
Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
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Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Здоровье
В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса
За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 06:57
Общество
Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза
Интерфакс 06:26
Общество
Тридцать четыре года назад произошла авария на Чернобыльской АЭС
Тридцать четыре года назад произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции вблизи Припяти Киевской области.
Брянские новости вчера в 23:00
Происшествия
В Подмосковье полиция пресекла «антивирусную» вечеринку
Российская газета 06:05
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Общество
В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подарила на юбилей сыну дорогой подарок
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о подарке, который преподнесла своему сыну Жану на его 30-летие.
OvideO.ru 04:35
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 24 апреля в 03:58
Футбол
«Барселона» прекратила общение с Тер Штегеном о новом контракте
Каталонская "Барселона" приостановила переговоры с голкипером сборной Германии Марком-Андре Тер Штегеном о новом контракте.
Газета.Ru 06:59
Политика
Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе
По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru 07:03
Гаджеты
HTC готовит выпуск нового смартфона Desire 20 Pro
Актуальные Новости 01:03
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Маралиха Чарышского района Алтайского края.
РБК 00:01
Здоровье
В Челябинской области 368 человек заразились коронавирусом
По данным регионального минздрава на утро 26 апреля, подтверждены 368 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы в Челябинске 03:50
Общество
Заразившийся коронавирусом депутат Калашников рассказал о самочувствии
Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников, у которого выявили коронавирус, сообщил РИА Новости, что в его состоянии пока улучшений нет.
РИА Новости 05:45
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
Здоровье
В Якутске четыре офтальмолога заразились коронавирусом
В Якутске новый коронавирус был диагностирован у четверых врачей городской офтальмологической больницы.
Московский Комсомолец 05:30
Общество
Швейцария окрасила гору Маттерхорн в цвета российского флага
Знаменитая альпийская вершина Меттерхорн в Швейцарии 24 апреля на два часа окрасилась в цвета российского флага.
Профиль 06:23
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Из-за массового заражения коронавирусом введен карантин в Дивееве
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел карантин на территории села Дивеево, подписав постановление.
КозаПресс 05:33
Здоровье
Василий Орлов: «Уверен, шутки точно кончились»
Итоги прошедшей недели, подведенные губернатором Приамурья Василием Орловым в Инстаграме, полностью посвящены коронавирусу и борьбе с ним.
Телепорт 06:33
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Экономика
Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Руководители энергетических компаний попросили правительство сократить период отсрочки по начислению пени в случае неуплаты коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 04:47
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе.
RT на русском вчера в 11:09
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 24 апреля в 12:07
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 24 апреля в 10:40
Происшествия
В Югре умер второй пациент с коронавирусом
Рабочий с Приобского нефтяного месторождения с подтвержденным коронавирусом скончался в Ханты-Мансийском автономном округе, это второй летальный случай, связанный с инфекцией, сообщил в воскресенье начальник управления организации медицинской помощи департамента здравоохранения Югры Максим Малхасьян.
РИА Новости 07:12