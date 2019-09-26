В МЧС рассказали РЕН ТВ, что грозит людям за нарушение запрета курения на балконах. Напомним, правительство Российской Федерации одобрило ряд требований, которые направлены на обеспечение пожарной безопасности.

с чего всё началось

В МЧС объяснили новые требования, направленные на обеспечение пожарной безопасности, сообщает РЕН. В ведомстве пояснили, что к ответственности будут привлекаться курильщики, по чьей вине произошел пожар.

В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах

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