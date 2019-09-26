В МЧС рассказали РЕН ТВ, что грозит людям за нарушение запрета курения на балконах. Напомним, правительство Российской Федерации одобрило ряд требований, которые направлены на обеспечение пожарной безопасности.

с чего всё началось

В МЧС России предупредили об ответственности за курение на балконе жилых домов в случае пожара. Как сообщили в информационном агентстве ТАСС, 1 октября соответствующий закон вступит в силу.

В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконе

Здоровье Митянина рассказала о развитии «Бережливой поликлиники» в Петербурге Вице-губернатор Петербурга по социальным вопросам Анна Митянина рассказала о развитии программы "Бережливая поликлиника".

Происшествия В Крыму грузовик снес путепровод на трассе «Таврида» В Бахчисарайском районе Крыма на 6-м этапе строительства трассы "Таврида" водитель грузовика с поднятым кузовом сбил две балки путепровода.

Политика Эксперт прокомментировал заявление Польши по газопроводу OPAL Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, связанное с отменой судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.

Экономика Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.

Технологии Boston Dynamics выставила на продажу робопсов Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini.

Шоу-бизнес Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак За минувший год режиссер Константин Богомолов заработал в 9 раз меньше, нежели его жена Ксения Собчак.

Экономика Опубликован проект бюджета РФ на следующие три года Проект подразумевает, что в 2020 году ожидается профицит бюджета России в размере 876,051 миллиарда рублей, что составляет 0,8% от ожидаемого ВВП (при том, что ВВП, как ожидается, составит 112,86 триллиона рублей).

Политика В Киеве заявили, что не будут восстанавливать авиасообщение с Россией По мнению Криклия, с учетом политики, которую Россия ведет в отношении Украины, "о прямом авиасообщении с [Россией] нельзя говорить вообще".

Армия и оружие Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Армия и оружие Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".

Общество Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.

Армия и оружие Американская ПРО в Японии создает риски для России, заявили в МИД Действия Вашингтона по созданию ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе создают риски для национальной безопасности России и новые препятствия для поиска взаимоприемлемого решения проблемы мирного договора с Японией, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Футбол «Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.

Общество На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.

Происшествия В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Футбол Павел Мамаев договаривается о контракте с «Ростовом» Экс-полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в ближайшее время подпишет контракт с "Ростовом".

Кино Актер Виктор Балабанов экстренно госпитализирован Актер Виктор Балабанов в экстренном порядке госпитализирован в одну из клиник Москвы. Об этом информирует издание РЕН ТВ.

Общество На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.

Происшествия Суд в Швеции арестовал российского капитана севшего на мель судна Суд в Мальме арестовал на две недели российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель на юге Швеции в ночь на 25 сентября.

Политика В Кремле высказались о возобновлении авиасообщения с Грузией В Кремле рассчитывают, что в скором времени будут созданы подходящие условия для восстановления авиасообщения между Россией и Грузией.