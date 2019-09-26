Общество
Девятка.RUВ МЧС рассказали об ответственности за курение на балконе
В МЧС России предупредили об ответственности за курение на балконе жилых домов в случае пожара. Как сообщили в информационном агентстве ТАСС, 1 октября соответствующий закон вступит в силу.
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с чего всё началось
В МЧС рассказали РЕН ТВ, что грозит людям за нарушение запрета курения на балконах. Напомним, правительство Российской Федерации одобрило ряд требований, которые направлены на обеспечение пожарной безопасности.РЕН ТВвчера в 14:22
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В МЧС рассказали о наказании за курение на балконе и зажигание свечей
Национальная служба новостей01:14
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Здоровье
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Вице-губернатор Петербурга по социальным вопросам Анна Митянина рассказала о развитии программы "Бережливая поликлиника".
Piter.tv 08:22
Происшествия
В Крыму грузовик снес путепровод на трассе «Таврида»
В Бахчисарайском районе Крыма на 6-м этапе строительства трассы "Таврида" водитель грузовика с поднятым кузовом сбил две балки путепровода.
Российская газета 03:47
Политика
Эксперт прокомментировал заявление Польши по газопроводу OPAL
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, связанное с отменой судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.
RT на русском 08:16
Экономика
Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.
Коммерсантъ 04:15
Происшествия
Собака помогла задержать педофила в Петербурге
Газета.Ru 07:15
Политика
Олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева стала новым мэром Тулы
РИА Новости 07:32
Происшествия
Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей
ТАСС вчера в 01:45
Технологии
Boston Dynamics выставила на продажу робопсов
Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini.
News.ru вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
За минувший год режиссер Константин Богомолов заработал в 9 раз меньше, нежели его жена Ксения Собчак.
Вечерний курьер 05:33
Экономика
Опубликован проект бюджета РФ на следующие три года
Проект подразумевает, что в 2020 году ожидается профицит бюджета России в размере 876,051 миллиарда рублей, что составляет 0,8% от ожидаемого ВВП (при том, что ВВП, как ожидается, составит 112,86 триллиона рублей).
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Политика
В Киеве заявили, что не будут восстанавливать авиасообщение с Россией
По мнению Криклия, с учетом политики, которую Россия ведет в отношении Украины, "о прямом авиасообщении с [Россией] нельзя говорить вообще".
ТАСС 08:09
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 25 сентября в 09:46
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.
РИА Новости 01:11
Армия и оружие
Американская ПРО в Японии создает риски для России, заявили в МИД
Действия Вашингтона по созданию ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе создают риски для национальной безопасности России и новые препятствия для поиска взаимоприемлемого решения проблемы мирного договора с Японией, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
РИА Новости 06:25
Футбол
«Спартак» и «Ростов» сыграют матч Кубка России в Москве
Сегодня, 27 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка страны, по итогам которой стали известны хозяева полей.
ProstoProSport 07:47
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 07:37
Происшествия
В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР
В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
RT на русском 02:40
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Футбол
Павел Мамаев договаривается о контракте с «Ростовом»
Экс-полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в ближайшее время подпишет контракт с "Ростовом".
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Кино
Актер Виктор Балабанов экстренно госпитализирован
Актер Виктор Балабанов в экстренном порядке госпитализирован в одну из клиник Москвы. Об этом информирует издание РЕН ТВ.
Регион online 07:19
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 25 сентября в 14:28
Происшествия
Суд в Швеции арестовал российского капитана севшего на мель судна
Суд в Мальме арестовал на две недели российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель на юге Швеции в ночь на 25 сентября.
Москва 24 08:25
Политика
В Кремле высказались о возобновлении авиасообщения с Грузией
В Кремле рассчитывают, что в скором времени будут созданы подходящие условия для восстановления авиасообщения между Россией и Грузией.
Москва 24 05:54
Армия и оружие
Минобороны РФ заказало разработку лазерного полигона
Военное дело 05:31
Шоу-бизнес
Максим Галкин «превратился» в Ксению Собчак
На днях решил сравнить себя с другими медийными персонами Максим Галкин. Программа посчитала его похожим на Ксению Собчак.
ИнфоСМИ вчера в 06:53