В МЧС рассказали РЕН ТВ, что грозит людям за нарушение запрета курения на балконах. Напомним, правительство Российской Федерации одобрило ряд требований, которые направлены на обеспечение пожарной безопасности.

с чего всё началось

Как пояснили в ведомстве, наказывать будут именно тех курильщиков, чья вредная привычка привела к пожару. По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, новые правила рассчитаны на формирование «культуры курения».

В МЧС рассказали, кого будут наказывать за курение на балконе

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