Общество
ФАНВ МЧС рассказали, кого будут наказывать за курение на балконе
Как пояснили в ведомстве, наказывать будут именно тех курильщиков, чья вредная привычка привела к пожару. По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, новые правила рассчитаны на формирование «культуры курения».
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с чего всё началось
В МЧС рассказали РЕН ТВ, что грозит людям за нарушение запрета курения на балконах. Напомним, правительство Российской Федерации одобрило ряд требований, которые направлены на обеспечение пожарной безопасности.РЕН ТВвчера в 14:22
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РИА Новости 10:11
Политика
Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
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Шнуров осудил депутатов из-за запрета курения на балконах
Сергей Шнуров написал стих посветив его новому закону о запрете курения Новый закон о запрете курения на балконах вызвал массу обсуждений в социальных сетях.
Калининград 24 06:31
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
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Спорт-Экспресс 08:38
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал со своей стороны о разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Daily Storm 25 сентября в 21:55
Авто
Chevrolet Niva получил самую дешевую комплектацию
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На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
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В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 06:35
Армия и оружие
Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников
Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
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Политика
Лукашенко закрыл раз и навсегда вопрос принадлежности Крыма
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина не сможет вернуть Крым.
Рамблер вчера в 09:27
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На заявления Роухани последовала немедленная реакция американского президента Дональда Трампа, который заявил, что это Тегеран предлагал Вашингтону провести встречу в обмен на снятие санкций.
Российская газета 10:03
Политика
Бурджанадзе позитивно оценила встречу глав МИД России и Грузии
Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе позитивно оценивает прошедшую встречу глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова и надеется, что переговоры продолжатся и улучшат отношения между странами.
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В Киеве заявили, что не будут восстанавливать авиасообщение с Россией
По мнению Криклия, с учетом политики, которую Россия ведет в отношении Украины, "о прямом авиасообщении с [Россией] нельзя говорить вообще".
ТАСС 08:09
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Компания Google показала новую версию ОС Android 10.
OAnews вчера в 04:14
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео
Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета 06:06
Армия и оружие
CIT показала свидетельства присутствия наемников «ЧВК Вагнера» в Ливии
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Реклама в интернете поставила пользователей сети под угрозу
Пользователи сети стали жертвами вредоносного программного обеспечения, распространяющегося через рекламные объявления.
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Парламентская газета 09:54
Здоровье
9 случаев бешенства зарегистрировано в Тульской области с начала года
Случаи заболевания бешенством человека в Тульской области не регистрировались уже много лет.
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Актриса Елена Терновая пострадала в ДТП на ЗСД
По предварительным данным, автомобиль заслуженной артистки России Елены Терновой зацепил такси, двигавшееся в попутном направлении.
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Футболиста Тарасова раскритиковали за «женские» джинсы
В комментариях к совместному снимку Тарасова и Костенко люди задавались вопросом, зачем футболист надел «женские» джинсы.
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Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России
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Диетолог из Германии дал гипертоникам рекомендации по питанию
В результате работы учёный дал несколько рекомендаций по профилактике гипертонии, атеросклероза и старческих деменций.
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Музыка
Вышел новый клип The Beatles в честь 50-летия альбома Abbey Road
В Сети появился новый клип группы The Beatles, частично снятый в жанре анимации, на песню Here Comes The Sun.
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