Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ МЧС дали советы, как выжить при автомобильной аварии

Пассажирам на заднем сидении МЧС рекомендует постараться упасть на пол.
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Россиянам назвали правила выживания в ДТП

Lenta.ru01:15

В МЧС рассказали о правилах выживания в ДТП

Известиявчера в 23:39

В МЧС дали советы, как выжить при автомобильной аварии

РИА Новостивчера в 20:09

В МЧС объяснили, как выжить в неминуемом ДТП

РЕН ТВвчера в 22:28

Россиянам рассказали, как выжить в ДТП

News.ruвчера в 21:23

МЧС дало рекомендации водителям, как избежать травм в случае ДТП

RT на русскомвчера в 20:35

В МЧС рассказали, как выжить в ДТП

Life.ruвчера в 22:31
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Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС

Российская газета 05:11
Происшествия

В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

Lenta.ru 05:07
Политика

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru 04:38
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые подтвердила болезнь актрисы

Родственники звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что артистка проходит лечение.
Известия 05:34
Происшествия

Из галереи Сан-Франциско украдена гравюра Сальвадора Дали

Российская газета вчера в 21:30
Армия и оружие

В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам

Ранее в Пентагоне рассказали, что американские войска оказались в ловушке между турецкой армией и сирийской, наступающей при поддержке России.
Lenta.ru 01:35
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

Российская газета 03:52
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
РИА Новости 05:35
Политика

В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости вчера в 07:08
Футбол

Украинский футболист съязвил о выходе сборной России на Евро-2020

Матч Украина–Португалия прошел 14 октября в Киеве и завершился победой украинцев со счетом 2:1, что обеспечило команде выход на Евро-2020, отмечает «Федеральное агентство новостей».
Известия 05:58
ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Политика

Русский борщ признали орудием российской пропаганды

«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Lenta.ru 05:25
Происшествия

Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой

Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице.
Вести.Ru 04:32
Общество

Москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления

Гидрометцентр России предупредил жителей Москвы и Московской области о резких скачках атмосферного давления, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:16
Армия и оружие

The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии

Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости 13 октября в 06:06
Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru вчера в 04:44
Происшествия

В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины

Двое подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержаны правоохранителями в городе Красноярске.
REGNUM вчера в 16:00
Экономика

РФПИ и Саудовская Аравия инвестируют $300 млн в «НефтеТрансСервис»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) инвестируют $300 млн в компанию «НефтеТрансСервис» (НТС) — одного из крупнейших железнодорожных операторов России.
РБК вчера в 11:09
Культура

На «России-1» стартует показ сериала «Екатерина. Самозванцы»

Режиссером третьей части "Екатерины" стал Дмитрий Иосифов.
Piter.tv 06:16
Общество

Список жизненно важных лекарств дополнят 23 препарата

До 758 наименований расширится в следующем году перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Интересант вчера в 07:18
Происшествия

В Индии нашли похороненного заживо младенца

В Индии новорожденная девочка была найдена живой после того, как ее похоронили в запечатанном глиняном горшке, завернутом в ткань.
Lenta.ru вчера в 23:04
Футбол

Инфантино посетит матч сборных КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне

Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Северной и Южной Кореи посетит глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
REGNUM 02:55
Шоу-бизнес

Наташа Королева обратилась к Зеленскому

Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия вчера в 19:47
Общество

Поставщики подали к «Интерторгу» иски почти на миллиард рублей

За 2019 год поставщики подали к нему 106 исков на общую сумму 934 млн рублей, сообщает «Фонтанка.ру».
МР7.ру 06:07
Шоу-бизнес

Корейская поп-звезда Солли найдена мертвой

Корейская поп-исполнительница и актриса Солли (настоящее имя - Чхве Чжин Ри) умерла в возрасте 25 лет, сообщает "Би-би-си" По заявлению полиции, тело певицы было обнаружено в ее доме менеджером.
Газета.Ru вчера в 08:19
Общество

Шойгу простился с космонавтом Леоновым

Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.
РБК 05:57
Общество

Татьяна Тотьмянина перенесла операцию на желчный пузырь в онкоцентре

Газета.Ru 06:05
Общество

В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях

КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Газета.Ru 05:02
Общество

В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах

РИА Новости вчера в 13:40
Общество

Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
Газета.Ru вчера в 13:36
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