Происшествия
РИА НовостиВ МЧС дали советы, как выжить при автомобильной аварии
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Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые подтвердила болезнь актрисы
Родственники звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что артистка проходит лечение.
Происшествия
Из галереи Сан-Франциско украдена гравюра Сальвадора Дали
Армия и оружие
В Пентагоне рассказали о сдаче Манбиджа российским войскам
Ранее в Пентагоне рассказали, что американские войска оказались в ловушке между турецкой армией и сирийской, наступающей при поддержке России.
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
Футбол
Украинский футболист съязвил о выходе сборной России на Евро-2020
Матч Украина–Португалия прошел 14 октября в Киеве и завершился победой украинцев со счетом 2:1, что обеспечило команде выход на Евро-2020, отмечает «Федеральное агентство новостей».
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
В России появится единый платежный документ (ЕПД), где будут собраны все услуги ЖКХ.
Политика
Русский борщ признали орудием российской пропаганды
«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Происшествия
Екатеринбурженку, пропавшую после продажи машины, нашли мертвой
Девушка пропала вечером 10 октября после того, как поехала показывать свою Audi Q5 потенциальной покупательнице.
Общество
Москвичей предупредили о резких скачках атмосферного давления
Гидрометцентр России предупредил жителей Москвы и Московской области о резких скачках атмосферного давления, передает "Интерфакс".
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в смертельном избиении мужчины
Двое подозреваемых в избиении до смерти мужчины задержаны правоохранителями в городе Красноярске.
Экономика
РФПИ и Саудовская Аравия инвестируют $300 млн в «НефтеТрансСервис»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) инвестируют $300 млн в компанию «НефтеТрансСервис» (НТС) — одного из крупнейших железнодорожных операторов России.
Культура
На «России-1» стартует показ сериала «Екатерина. Самозванцы»
Режиссером третьей части "Екатерины" стал Дмитрий Иосифов.
Общество
Список жизненно важных лекарств дополнят 23 препарата
До 758 наименований расширится в следующем году перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Происшествия
В Индии нашли похороненного заживо младенца
В Индии новорожденная девочка была найдена живой после того, как ее похоронили в запечатанном глиняном горшке, завернутом в ткань.
Футбол
Инфантино посетит матч сборных КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне
Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Северной и Южной Кореи посетит глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Общество
Поставщики подали к «Интерторгу» иски почти на миллиард рублей
За 2019 год поставщики подали к нему 106 исков на общую сумму 934 млн рублей, сообщает «Фонтанка.ру».
Шоу-бизнес
Корейская поп-звезда Солли найдена мертвой
Корейская поп-исполнительница и актриса Солли (настоящее имя - Чхве Чжин Ри) умерла в возрасте 25 лет, сообщает "Би-би-си" По заявлению полиции, тело певицы было обнаружено в ее доме менеджером.
Общество
Шойгу простился с космонавтом Леоновым
Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.
Общество
В России назначен первый штраф по статье о фейковых новостях
КоАП ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил в размере 200 тыс. руб.
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
Общество
Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.