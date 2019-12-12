Общество

RT на русскомRT на русскомВ МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал, как докладывал президенту Владимиру Путину о спасении младенца Вани Фокина из-под завалов обрушившегося 31 декабря 2018 года дома в Магнитогорске.
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Генерал-полковник Евгений Зиничев: Когда под завалами нашли 11-месячного Ваню Фокина, мне позвонил президент: «А ты говорил – живых нет»

ИЗ ДОСЬЕ "КП" Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске произошёл 31 декабря 2018 года. В результате частично обрушился подъезд № 7 десятиэтажного жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса.
Комсомольская правдавчера в 17:05

Подробнее о событии

«Самое страшное — Магнитогорск»: глава МЧС дал откровенное интервью о спасении Вани Фокина

74.ru02:00

Зиничев рассказал о реакции Путина на новость о спасении Вани Фокина в Магнитогорске

ТАССвчера в 17:04

Глава МЧС рассказал о реакции Путина на спасение Вани Фокина

Телеканал 360°вчера в 23:47

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

РИА Новостивчера в 20:44

Глава МЧС сообщил о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

РБКвчера в 19:40

Генерал-полковник Евгений Зиничев: Когда под завалами нашли 11-месячного Ваню Фокина, мне позвонил президент: «А ты говорил – живых нет»

Комсомольская правдавчера в 17:05

Стала известна реакция Путина на спасение Вани Фокина из-под завалов в Магнитогорске

КП - Челябинск00:47
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Общество

В храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым

Вести.Ru 01:50
Происшествия

В Приморье затонула подводная лодка

На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 02:38
Политика

МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов

Посла Германии в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызвали в МИД, чтобы огласить ему ответные меры на высылку из ФРГ двух российских дипломатов.
РБК 02:15
Футбол

В Лиге чемпионов определились все участники плей-офф

После прошедших накануне, 11 декабря, матчей группового раунда Лиги чемпионов определились последние два участника плей-офф турнира.
РБК вчера в 18:14
Политика

«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
RT на русском 00:45
Происшествия

В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
РИА Новости вчера в 17:34
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия вчера в 14:31
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском вчера в 06:50
Шоу-бизнес

Возлюбленный Марго Овсянниковой подарил ей квартиру за 20 млн рублей

Возлюбленный певицы Марго Овсянниковой решил порадовать свою избранницу и подарил ей квартиру за 20 млн рублей.
OAnews 01:57
Происшествия

В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором

Ребенок нечаянно задел стол, на котором стоял тяжелый кинескопный телевизор. Последний упал на голову мальчика.
Российская газета 01:48
Общество

Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину

Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Lenta.ru 01:14
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru вчера в 17:15
Общество

В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода заблаговременно невозможно.
RT на русском 02:41
Хоккей

Овечкин применил силовой прием против арбитра

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
Известия 01:48
Политика

Жириновский предложил сократить новогодние праздники

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сократить новогодние праздники для россиян.
Lenta.ru вчера в 18:07
Здоровье

Диетологи Испании рекомендуют вредные продукты

Диетологами Испании было рассказано, зачем время от времени нужно употреблять продукты, которые считаются вредными – речь идет о яйцах, цельном молоке, арахисовом масле, мясе и газированной воде Диетолог из Барселоны Нурия Монфуледы считает несправедливыми заявления о том, что, употребляя яйца, человек повышает холестерин, приобретает лишний вес и гипертонию.
U74.Ru 01:30
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Общество

«Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг

Инфорос вчера в 12:02
Происшествия

В Удмуртии волейбольного тренера уволили из-за инцидента в спортшколе

Тренер по волейболу уволена из спортивной школы в Глазове после появления в сети видеозаписи с её агрессивным поведением по отношению к воспитанницам.
REGNUM 00:40
Футбол

США обвинили Россию в подкупе ФИФА за организацию ЧМ-2018

Как заявил Минюст США, некий «российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия могла выиграть право на проведение чемпионата мира».
Примечания 10 декабря в 09:39
Происшествия

Суд в Кемерове взыскал с собственников «Зимней вишни» 118 млн рублей

RT на русском вчера в 10:17
Общество

Главный врач германской клиники назвал причину смерти Лужкова

У скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.
Парламентская газета вчера в 12:19
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Политика

Досрочные парламентские выборы начались в Великобритании

В Великобритании начались досрочные парламентские выборы.
Коммерсантъ 02:28
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Происшествия

В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили останки тел

В зоне поиска чилийских ВВС Hercules C-130, летевшего в Антарктиду, обнаружили останки тел.
РБК 01:57
Армия и оружие

Представлено видео с предположительным применением авиабомбы ОДАБ-500П в Сирии

Военное обозрение 02:19
Общество

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 07:49
Политика

Глава OMV: Европа должна принять меры в ответ на санкции США против «Северного потока-2»

Германо-российская промышленная палата (AHK) осуждает экстерриториальные санкции США против проекта "Северного потока - 2", которые предусмотрены одобренным Палатой представителей Конгресса США законопроектом об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, и призывает принять ответные меры.
ТАСС 02:23
Взрыв газа в МагнитогорскеБольше новостей по теме
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