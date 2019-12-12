ИЗ ДОСЬЕ "КП" Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске произошёл 31 декабря 2018 года. В результате частично обрушился подъезд № 7 десятиэтажного жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса.

с чего всё началось

Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал, как докладывал президенту Владимиру Путину о спасении младенца Вани Фокина из-под завалов обрушившегося 31 декабря 2018 года дома в Магнитогорске.

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

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