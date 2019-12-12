Общество
RT на русскомВ МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске
Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал, как докладывал президенту Владимиру Путину о спасении младенца Вани Фокина из-под завалов обрушившегося 31 декабря 2018 года дома в Магнитогорске.
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с чего всё началось
Генерал-полковник Евгений Зиничев: Когда под завалами нашли 11-месячного Ваню Фокина, мне позвонил президент: «А ты говорил – живых нет»
ИЗ ДОСЬЕ "КП" Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске произошёл 31 декабря 2018 года. В результате частично обрушился подъезд № 7 десятиэтажного жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса.Комсомольская правдавчера в 17:05
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Происшествия
В Приморье затонула подводная лодка
На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
МИД вызвал посла Германии в ответ на высылку российских дипломатов
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Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники плей-офф
После прошедших накануне, 11 декабря, матчей группового раунда Лиги чемпионов определились последние два участника плей-офф турнира.
Политика
«Ъ»: Трамп заявил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
В ходе переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
Происшествия
В Минобороны рассказали о крушении боевого вертолета Ми-28 на Кубани
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Шоу-бизнес
Возлюбленный Марго Овсянниковой подарил ей квартиру за 20 млн рублей
Возлюбленный певицы Марго Овсянниковой решил порадовать свою избранницу и подарил ей квартиру за 20 млн рублей.
Происшествия
В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором
Ребенок нечаянно задел стол, на котором стоял тяжелый кинескопный телевизор. Последний упал на голову мальчика.
Общество
Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину
Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину.
Кино
Объявлена дата выхода новой «Матрицы»
Общество
В Гидрометцентре предупредили о волнах холода зимой в Москве
Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" сообщил, что в Москве зимой будет несколько периодов с температурой ниже - 25 ° С. При этом он уточнил, что в какие конкретно дни ждать волны холода заблаговременно невозможно.
Хоккей
Овечкин применил силовой прием против арбитра
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин применил мощный силовой прием против судьи Джона Макайзека в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостона».
Политика
Жириновский предложил сократить новогодние праздники
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту России Владимиру Путину сократить новогодние праздники для россиян.
Здоровье
Диетологи Испании рекомендуют вредные продукты
Диетологами Испании было рассказано, зачем время от времени нужно употреблять продукты, которые считаются вредными – речь идет о яйцах, цельном молоке, арахисовом масле, мясе и газированной воде Диетолог из Барселоны Нурия Монфуледы считает несправедливыми заявления о том, что, употребляя яйца, человек повышает холестерин, приобретает лишний вес и гипертонию.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Общество
«Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг
Происшествия
В Удмуртии волейбольного тренера уволили из-за инцидента в спортшколе
Тренер по волейболу уволена из спортивной школы в Глазове после появления в сети видеозаписи с её агрессивным поведением по отношению к воспитанницам.
Футбол
США обвинили Россию в подкупе ФИФА за организацию ЧМ-2018
Как заявил Минюст США, некий «российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия могла выиграть право на проведение чемпионата мира».
Происшествия
Суд в Кемерове взыскал с собственников «Зимней вишни» 118 млн рублей
Общество
Главный врач германской клиники назвал причину смерти Лужкова
У скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Досрочные парламентские выборы начались в Великобритании
В Великобритании начались досрочные парламентские выборы.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
Происшествия
В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили останки тел
В зоне поиска чилийских ВВС Hercules C-130, летевшего в Антарктиду, обнаружили останки тел.
Армия и оружие
Представлено видео с предположительным применением авиабомбы ОДАБ-500П в Сирии
Общество
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Политика
Глава OMV: Европа должна принять меры в ответ на санкции США против «Северного потока-2»
Германо-российская промышленная палата (AHK) осуждает экстерриториальные санкции США против проекта "Северного потока - 2", которые предусмотрены одобренным Палатой представителей Конгресса США законопроектом об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, и призывает принять ответные меры.