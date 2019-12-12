Общество

RT на русскомRT на русскомВ МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал, как докладывал президенту Владимиру Путину о спасении младенца Вани Фокина из-под завалов обрушившегося 31 декабря 2018 года дома в Магнитогорске.
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Генерал-полковник Евгений Зиничев: Когда под завалами нашли 11-месячного Ваню Фокина, мне позвонил президент: «А ты говорил – живых нет»

ИЗ ДОСЬЕ "КП" Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске произошёл 31 декабря 2018 года. В результате частично обрушился подъезд № 7 десятиэтажного жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса.
Комсомольская правдавчера в 17:05

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В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

РИА Новостивчера в 20:44

Глава МЧС рассказал о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

Известиявчера в 20:21

Глава МЧС рассказал о реакции Путина на спасение младенца после взрыва дома в Магнитогорске

URA.Ruвчера в 17:36

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Lenta.ruвчера в 18:02

Глава МЧС сообщил о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

РБКвчера в 19:40

Генерал-полковник Евгений Зиничев: Когда под завалами нашли 11-месячного Ваню Фокина, мне позвонил президент: «А ты говорил – живых нет»

Комсомольская правдавчера в 17:05

Зиничев рассказал о реакции Путина на новость о спасении Вани Фокина в Магнитогорске

ТАССвчера в 17:04
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Metaratings вчера в 17:07
Общество

В Москве началось прощание с Лужковым

В Москве началось прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:32
Политика

Комитет сената США принял проект о санкциях против Турции из-за С-400

Комитет по международным делам сената США принял законопроект о введении санкций против Турции в связи с закупкой российских систем С-400, о принятии законопроекта сообщил сенатор Боб Менендес.
РИА Новости вчера в 12:09
Политика

Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
РИА Новости вчера в 20:30
Экономика

Агентство S&P улучшило прогноз по металлургам ММК и НЛМК

Standard & Poor's (S&P), наряду с Moody's и Fitch входящее в Большую тройку рейтинговых агентств, пересмотрело прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам российских металлургов ММК и НЛМК.
РБК вчера в 10:59
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

По предварительным прогнозам, в среднем рост цен на машины составит 5%. При этом будет наблюдаться снижение продаж, которые за год упадут на 8%. Новые и коммерческие авто подорожают не резко, так как на фоне падения спроса автопроизводители не рискнут это сделать.
Tvoe-avto.com вчера в 00:46
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Шоу-бизнес

Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе

Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Аргументы недели вчера в 10:41
Общество

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 07:49
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Кино

Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»

Газета.Ru 10 декабря в 09:52
Происшествия

Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Российская газета вчера в 16:32
Общество

Главный врач германской клиники назвал причину смерти Лужкова

У скончавшегося бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова случился инфаркт.
Парламентская газета вчера в 12:19
Политика

Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду

Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
REGNUM вчера в 01:41
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

РБК 10 декабря в 02:20
Политика

Захарова рассказала об изменениях в подходе Киева к переговорам

Подход украинской стороны к переговорам изменился, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 21:50
Общество

Сериал с Зеленским убрали с российского телевидения

Lenta.ru вчера в 15:19
Политика

Парламент Финляндии утвердил Санну Марин на пост премьера

Парламент Финляндии одобрил кандидатуру нового премьер-министра Финляндии Санны Марин.
Национальная служба новостей 10 декабря в 08:23
Экономика

Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года.
REGNUM вчера в 00:04
Общество

«Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг

Инфорос вчера в 12:02
Политика

В Великобритании пройдут парламентские выборы

В Великобритании пройдут досрочные выборы в парламент, передает ОТР. По их результатам изберут новый состав Палаты общин.
Общественное телевидение России вчера в 20:39
Армия и оружие

National Interest назвал самые мощные флоты в мире

Журнал The National Interest назвал пятерку самых мощных Военно-морских флотов в мире, включив туда США, Китай, Россию, Великобританию и Японию.
РИА Новости вчера в 21:36
Общество

Кому повезет с деньгами в год Белой Крысы

С деньгами особенно повезет трем зодиакальным знакам. В будущем году для Стрельцов откроются потрясающие финансовые перспективы.
Челнинские известия вчера в 08:30
Хоккей

«Вашингтон» выиграл у «Бостона». Кузнецов отдал голевой пас

"Вашингтон" выиграл 3:2. Евгений Кузнецов набрал одно очко за передачу и теперь на его счету 12 голов и 19 передач.
Вести.Ru вчера в 22:01
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт члена «Правого сектора»

Сотрудники ФСБ задержали сторонника украинской экстремистской организации "Правый сектор", которая запрещена в России.
Газета.Ru вчера в 07:58
Политика

День Конституции отмечают в России

Конституция РФ вступила в силу со дня её опубликования в «Российской Газете» − 25 декабря 1993 года.
Бел.Ру вчера в 23:00
Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
РИА Новости 10 декабря в 20:05
Шоу-бизнес

Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ

Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.
РИА Новости вчера в 17:46
Футбол

Месси поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом»

Sportbox.RU вчера в 23:14
Общество

Госдума поддержала запрет вейпов и кальянов в общественных местах

Государственная Дума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов в общественных местах и запрете их продажи несовершеннолетним, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:51
Взрыв газа в МагнитогорскеБольше новостей по теме
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