Общество

RT на русскомRT на русскомВ МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о том, как докладывал президенту Владимиру Путину о спасении младенца Вани Фокина из-под завалов обрушившегося 31 декабря 2018 года дома в Магнитогорске.
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Генерал-полковник Евгений Зиничев: Когда под завалами нашли 11-месячного Ваню Фокина, мне позвонил президент: «А ты говорил – живых нет»

ИЗ ДОСЬЕ "КП" Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске произошёл 31 декабря 2018 года. В результате частично обрушился подъезд № 7 десятиэтажного жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса.
Комсомольская правда17:05

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В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

РИА Новости20:44

Генерал-полковник Евгений Зиничев: Когда под завалами нашли 11-месячного Ваню Фокина, мне позвонил президент: «А ты говорил – живых нет»

Комсомольская правда17:05

Глава МЧС сообщил о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

РБК19:40

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Lenta.ru18:02

Глава МЧС рассказал о реакции Путина на спасение младенца после взрыва дома в Магнитогорске

URA.Ru17:36

Глава МЧС рассказал о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

Известия20:21

Зиничев рассказал о реакции Путина на новость о спасении Вани Фокина в Магнитогорске

ТАСС17:04
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