ИЗ ДОСЬЕ "КП" Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске произошёл 31 декабря 2018 года. В результате частично обрушился подъезд № 7 десятиэтажного жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса.

с чего всё началось

Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о реакции президента страны Владимира Путина на новость о спасении Вани Фокина, которого нашли под завалами жилого дома в Магнитогорске. Он сообщил об этом в интервью «Комсомольской правде». Зиничев отметил, что сначала доложил Путину о ситуации в целом.

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Общество В Москве прощаются с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".

Общество Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.

Энергетика В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину «С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.

Общество В Приморье частично затонула подлодка Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.

Шоу-бизнес Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.

Происшествия Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.