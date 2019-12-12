Общество

Lenta.ruLenta.ruВ МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал о реакции президента страны Владимира Путина на новость о спасении Вани Фокина, которого нашли под завалами жилого дома в Магнитогорске. Он сообщил об этом в интервью «Комсомольской правде». Зиничев отметил, что сначала доложил Путину о ситуации в целом.
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Генерал-полковник Евгений Зиничев: Когда под завалами нашли 11-месячного Ваню Фокина, мне позвонил президент: «А ты говорил – живых нет»

ИЗ ДОСЬЕ "КП" Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске произошёл 31 декабря 2018 года. В результате частично обрушился подъезд № 7 десятиэтажного жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса.
Комсомольская правдавчера в 17:05

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«Самое страшное — Магнитогорск»: глава МЧС дал откровенное интервью о спасении Вани Фокина

74.ru02:00

Зиничев рассказал о реакции Путина на новость о спасении Вани Фокина в Магнитогорске

ТАССвчера в 17:04

Глава МЧС рассказал о реакции Путина на спасение Вани Фокина

Телеканал 360°вчера в 23:47

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

РИА Новостивчера в 20:44

Глава МЧС сообщил о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

РБКвчера в 19:40

Генерал-полковник Евгений Зиничев: Когда под завалами нашли 11-месячного Ваню Фокина, мне позвонил президент: «А ты говорил – живых нет»

Комсомольская правдавчера в 17:05

Стала известна реакция Путина на спасение Вани Фокина из-под завалов в Магнитогорске

КП - Челябинск00:47
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Происшествия

Соколов захотел выплатить компенсацию семье убитой им аспирантки

Газета.Ru вчера в 11:50
Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 23:30
Происшествия

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в доке Мурманска, произошел пожар, сообщил центр судоремонта «Звездочка».
Коммерсантъ 03:27
Происшествия

После крушения Ми-28 на Кубани возбудили уголовное дело

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-28 в Краснодарском крае.
РБК 03:18
Общество

Сколько россияне потратят на Новый год

По данным «Deloitte», российские жители готовы потратить на Новый год сумму в 19,3 тыс. рублей.
ГЛАС.RU 03:28
Политика

Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина

Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа.
РБК 04:04
Общество

Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину

Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.
РБК вчера в 23:00
Хоккей

Овечкин применил силовой прием против арбитра

Известия 01:48
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

РБК 01:31
Гаджеты

Apple запускает беспроцентную рассрочку на покупку iPhone

Копания Apple официально запускает беспроцентную рассрочку на покупку нового iPhone.
OAnews 01:41
Политика

Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
РИА Новости 02:12
Общество

ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским

Российская газета 03:30
Энергетика

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Известия вчера в 13:42
Финансы

Официальный курс доллара снизился на 15 копеек, евро — на 12

На Московской бирже на 12:07 мск курс доллара расчетами "завтра" прибавил 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 11 копейки, валюты стоят 63,62 и 70,46 рубля соответственно.
Банки.ру 10 декабря в 04:30
Общество

Главврач клиники в Мюнхене назвал причину смерти Лужкова

У экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря, случился инфаркт.
Клопс вчера в 12:31
Общество

Жертвы Харви Вайнштейна получат $25 млн за отказ от обвинений

В обмен жертвы откажутся от обвинений в сексуальных домогательствах и изнасилованиях в адрес Вайнштейна, все еще не признающего свою вину.
Газета.Ru 03:24
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки РУДН

ТАСС 03:00
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости вчера в 19:05
Хоккей

Фазель заявил, что IIHF выступает против переноса ЧМ из России

Президент федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель подчеркнул, что организация выступает против переноса крупных международных турниров из России.
RT на русском 02:57
Общество

Почти половина россиян захотели отдыхать после Нового года три дня

Почти половина россиян (47,5 процента) считают, что для отдыха по случаю Нового года достаточно трех выходных дней.
Lenta.ru 03:52
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Общество

В Приморье частично затонула подлодка

Отправленная на утилизацию подводная лодка частично затонула во время буксировки в Приморском крае.
Lenta.ru 02:10
Шоу-бизнес

Евгений Петросян прокомментировал публикации о своей женитьбе

Знаменитый российский юморист Евгений Петросян отреагировал на информацию о своем новом браке, которая ранее появилась в СМИ.
Аргументы недели вчера в 10:41
Происшествия

Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании

Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.
РИА Новости 03:42
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Astera вчера в 15:17
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:54
Общество

Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

Форпост Северо-Запад вчера в 08:33
Спорт

Ганус считает, что спортивные чиновники обманывают Путина и Медведева

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о том, что чиновники, которые отвечают за спортивное направление, предоставляют ложную информацию о допинговом скандале главе правительства и президенту.
Pravda.Ru 03:30
Кино

В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу в главной роли

Gazeta.SPb 10 декабря в 15:49
Футбол

Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Бенфикой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру своей команды против португальской «Бенфики» (0:3). Об этом пишет «Чемпионат.com».
NewInform 10 декабря в 19:36
Взрыв газа в МагнитогорскеБольше новостей по теме
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