Общество
РИА НовостиВ МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске
Президент России Владимир Путин воспринял с облегчением новость о спасении Вани Фокина из-под завалов в Магнитогорске, об этом рассказал в интервью kp.ru глава МЧС генерал-полковник Евгений Зиничев.
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с чего всё началось
Генерал-полковник Евгений Зиничев: Когда под завалами нашли 11-месячного Ваню Фокина, мне позвонил президент: «А ты говорил – живых нет»
ИЗ ДОСЬЕ "КП" Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске произошёл 31 декабря 2018 года. В результате частично обрушился подъезд № 7 десятиэтажного жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса.Комсомольская правдавчера в 17:05
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