Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин воспринял с облегчением новость о спасении Вани Фокина из-под завалов в Магнитогорске, об этом рассказал в интервью kp.ru глава МЧС генерал-полковник Евгений Зиничев.
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Генерал-полковник Евгений Зиничев: Когда под завалами нашли 11-месячного Ваню Фокина, мне позвонил президент: «А ты говорил – живых нет»

ИЗ ДОСЬЕ "КП" Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске произошёл 31 декабря 2018 года. В результате частично обрушился подъезд № 7 десятиэтажного жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса.
Комсомольская правдавчера в 17:05

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В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Lenta.ruвчера в 18:02

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение ребенка в Магнитогорске

РИА Новостивчера в 20:44

Глава МЧС сообщил о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

РБКвчера в 19:40

Стала известна реакция Путина на спасение Вани Фокина из-под завалов в Магнитогорске

КП - Челябинск00:47

Глава МЧС рассказал о реакции Путина на спасение младенца после взрыва дома в Магнитогорске

URA.Ruвчера в 17:36

Генерал-полковник Евгений Зиничев: Когда под завалами нашли 11-месячного Ваню Фокина, мне позвонил президент: «А ты говорил – живых нет»

Комсомольская правдавчера в 17:05

Зиничев рассказал о реакции Путина на новость о спасении Вани Фокина в Магнитогорске

ТАССвчера в 17:04
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Общество

С первого января россиян лишат ряда льгот

С 1 января прекратится компенсационная выплата в размере 50 рублей, которую ранее получали матери или иные родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
Gazeta.SPb 01:05
Общество

ТНТ вырезал из сериала «Слуга народа» с Зеленским шутку про Путина

Ведомости вчера в 12:07
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Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения

К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения об изменении минских договоренностей.
РБК вчера в 17:32
Общество

Прощание с Лужковым началось в Москве

Газета.Ru вчера в 23:52
Общество

Госдума поддержала запрет штрафов за превышение средней скорости

Госдума в первом чтении приняла законопроект депутатов ЛДПР о запрете штрафовать водителей за превышение средних скоростей, которая рассчитывается несколькими камерами на основании времени и координат автомобиля.
Коммерсантъ вчера в 10:22
Общество

Россияне назвали идеальную продолжительность новогодних праздников

Результаты опроса есть в распоряжении RT. Идеальной продолжительностью праздников респонденты считают один — три дня.
RT на русском вчера в 23:00
Футбол

На 18-летнего полузащитника «Локомотива» подан иск на 350 тысяч евро

Sportbox.RU вчера в 05:46
Происшествия

На Кубани разбился боевой вертолет Ми-28

Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае.
REGNUM вчера в 16:08
Политика

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
ИА Грозный-Информ вчера в 06:43
Армия и оружие

В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки

В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Московский Комсомолец вчера в 01:56
Общество

Госдума одобрила запрет вейпов и кальянов в общественных местах

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 08:26
Политика

Совфед поддержал идею о наказании чиновников за оскорбление граждан

Совет Федерации поддержал законопроект об уголовном наказании чиновников за оскорбление россиян, сообщил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР и автор документа Александр Старовойтов, передает газета «Известия».
РБК вчера в 21:04
Авто

Skoda показала в России новый Skoda Rapid

Сегодня концерн Skoda решил приятно удивить не только презентацией кроссовера Karoq, но и неожиданным дебютом нового Skoda Rapid для российского рынка.
Новые автомобили вчера в 09:30
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Элина Чага рассказала, почему ушла от Леонида Агутина

News.ru 00:26
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Общество

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
RT на русском 10 декабря в 22:00
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:54
Политика

Сенат США отложил вопрос о санкциях против России на неделю

Комитет по иностранным делам Сената США на неделю перенес рассмотрение пакета дополнительных санкций против России.
Вести.Ru вчера в 22:19
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Останки тел обнаружены в зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили

Коммерсантъ 00:29
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

Против "Северного потока – 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
РИА Новости вчера в 19:05
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Общество

«Человеком года» по версии Time стала Грета Тунберг

Инфорос вчера в 12:02
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Помпео заявил о неточном пересказе Лавровым содержания встречи с Трампом

Помпео добавил, что во время переговоров Трамп заявил Лаврову, что считает вмешательство в выборы неприемлемым.
РБК вчера в 15:25
Футбол

Последний шанс на весну: «Краснодар» претендует на выход в плей-офф ЛЕ

На матч в Испанию "Краснодар", последний из российских клубов претендующий на выход в плей-офф еврокубков, вылетел с почти восьмичасовым опозданием.
РИА Новости вчера в 16:05
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«Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня для Windows

«Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня для Windows.
Коммерсантъ вчера в 03:41
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Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
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Capcom официально анонсировала ремейк Resident Evil 3

В рамках State of Play компания Sony подтвердила, что Capcom готовит ремейк Resident Evil 3, и показала его первый трейлер.
CyberSport.ru 10 декабря в 09:21
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В России телевизор убил двухлетнего ребенка

В России телевизор упал на двухлетнего ребенка и убил его. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Бурятии.
Lenta.ru 00:52
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Помолодевшую Надежду Бабкину поклонники перепутали с Пугачевой и Лорак

Поклонники перепутали помолодевшую певицу с Аллой Пугачевой и Ани Лорак.
OAnews вчера в 14:00
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