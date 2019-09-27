Общество
Газета.RuВ МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах
В России с 1 октября вводится запрет на курение на балконах жилых домов и на приготовление на них шашлыков. В MЧC прокомментировали новые требования, направленные на обеспечение пожарной безопасности. Речь идет о запрете использования открытого огня на балконах жилых домов.
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с чего всё началось
В МЧС рассказали РЕН ТВ, что грозит людям за нарушение запрета курения на балконах. Напомним, правительство Российской Федерации одобрило ряд требований, которые направлены на обеспечение пожарной безопасности.РЕН ТВвчера в 14:22
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Политика
Порошенко в очередной раз не явился на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко снова проигнорировал повестку на допрос в Государственное бюро расследований.
Expert.ru 05:28
Общество
Шнуров ответил стихом на запрет курить на балконах
Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал новые правила, запрещающие курить и жарить шашлыки на балконах.
URA.Ru вчера в 09:29
Происшествия
Генпрокуратура заметила резкий рост коррупции в 2019 году
Генпрокуратура России зафиксировала в 2019 году рост коррупционных преступлений на 3,6% и рост зарегистрированных преступлений в IT-сфере, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 07:03
Происшествия
Суд и следствие больше не имеют претензий к Алексею Миняйло
Суд и следствие больше не имеют претензий к Алексею Миняйло Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование Алексея Миняйло — волонтера штаба юриста ФБК Любови Соболь.
Коммерсантъ вчера в 16:31
Политика
Малахов ответил на критику МИДа Киргизии
Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.
РБК 07:04
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Экономика
МВФ назвал главные проблемы экономики Украины
"Рост [экономики] сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату", - говорится в заявлении руководителя миссии МВФ на Украине Рона ван Родена, которое цитируется в отчете.
ТАСС 02:12
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Происшествия
МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском
Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщается на сайте МВД России.
РБК 06:21
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold снова сломался
Компания Samsung перевыпустила доработанный складной смартфон Galaxy Fold. Но один из владельцев устройства уже сообщил о поломке экрана.
News.ru 07:00
Политика
В Конгрессе признали отставание США от остального мира
Самая молодая конгрессвумен США, демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что США отстают от остального мира по многим вопросам.
Lenta.ru 05:45
Музыка
Игорь Николаев опубликовал редкое видео с Аллой Пугачевой
Композитор Игорь Николаев показал в инстаграме редкое видео с Аллой Пугачевой, в котором она поет его песню "Прости, поверь".
Газета.Ru 06:16
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Экономика
Козак предложил свой вариант закона для списка Белоусова
Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, подготовил свою версию законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в России».
РБК вчера в 11:11
Общество
Домохозяйкам в России предложили начислять зарплату и стаж
Профессию «домохозяйка» с занесением записи в трудовую книжку и начислением трудового стажа предложили узаконить в России.
Телеканал 360° вчера в 03:09
Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского
В Сети опубликована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле этого года.
Газета Metro 25 сентября в 13:55
Политика
Комиссия Думы проверит материалы Meduza, «Радио Свобода» и Би-би-си
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы Meduza, Русской службы BBC (Би-би-си), "Радио Свобода" и ряда других медиаресурсов на предмет нарушения российского законодательства.
ТАСС 07:04
Политика
Зеленский раскрыл детали краткой беседы с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встрече в Нью-Йорке.
Политическая Экспертиза 25 сентября в 20:34
Автоспорт
Шварцман выиграл квалификацию Ф3 в Сочи
Результаты квалификации Позиция Пилот Команда Круги Время Отставание 1 Роберт Шварцман Prema Powerteam 14 1'52.
Motorsport.com Russia 06:37
Авто
Электрокар Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости
Модель, разработанная на базе Chevrolet Corvette, смогла разогнаться до 338,28 км/ч. Прошлый рекорд составлял 326 км/ч.
RuNews24.ru 02:34
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку из-за ошибки врачей
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту причинения вреда по неосторожности после ампутации руки у 11-летнего мальчика из Ростовской области, сообщила РИА Новости представитель СУ СК по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 06:35
Общество
Судебных приставов могут наделить правом взламывать двери в квартирах
Судебных приставов в России предлагают наделить правом выламывать двери квартир и домов.
RT на русском 25 сентября в 08:03
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Музыка
Вышел новый клип The Beatles — в честь 50-летия альбома Abbey Road
Ровно 50 лет назад состоялся релиз пластинки «Abbey Road» — последней студийной записи легендарной группы The Beatles.
Salt Mag 06:33
Политика
Песков надеется, что разговоры Путина и Трампа не опубликуют
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами не дойдут до придания огласки телефонных разговоров двух глав государств.
Аргументы недели 06:55
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» совершил первый полёт в паре с Су-57
RT на русском 05:50
Происшествия
Директор Аверина отрицает дебош актера в самолете
Как передает РИА Новости, директор Аверина Николай Коренев проинформировал общественность, что не знает, кто распространяет информацию о том, что актер якобы устроил пьяный дебош в самолете.
Вести.Ru вчера в 15:02