В МЧС рассказали РЕН ТВ, что грозит людям за нарушение запрета курения на балконах. Напомним, правительство Российской Федерации одобрило ряд требований, которые направлены на обеспечение пожарной безопасности.

с чего всё началось

В России с 1 октября вводится запрет на курение на балконах жилых домов и на приготовление на них шашлыков. В MЧC прокомментировали новые требования, направленные на обеспечение пожарной безопасности. Речь идет о запрете использования открытого огня на балконах жилых домов.

В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах

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