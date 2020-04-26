Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни

Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
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МЧС рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

Известия01:22

В МЧС рассказали о критических случаях для нарушения самоизоляции

РИА Новостивчера в 20:13

В МЧС рассказали, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

ТАССвчера в 22:17

МЧС РФ рассказало о ситуациях для нарушения режима самоизоляции

Вести.Ruвчера в 21:36

В МЧС пояснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

Московский Комсомолецвчера в 20:38

В МЧС рассказали о критических случаях, когда можно нарушить самоизоляцию

Газета.Ruвчера в 20:20

В МЧС назвали позволяющие нарушить режим самоизоляции ситуации

РБКвчера в 22:42
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Общество

Сегодня исполнилось 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС

Урал-пресс-информ 02:03
Политика

Пушков объяснил появление слухов о состоянии здоровья Ким Чен Ына

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал большое количество слухов и повышенный интерес к здоровью лидера КНДР Ким Чен Ына.
Российская газета вчера в 23:31
Общество

Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:39
2,5K
Политика

Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России

Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости вчера в 09:36
2,7K
Авто

Новый Volkswagen Jetta в России появится уже в мае

Седан Volkswagen Jetta нового поколения, российские спецификации которого стали известны прошлой осенью, доберется до дилеров уже в мае.
Автоновости дня вчера в 05:05
16
Здоровье

В Якутске коронавирусом заболели четыре медика

Эпидемиологическая ситуация не улучшается: за последние сутки по Якутску семь новых случаев заболевания, из них четверо — медики офтальмологической больницы, круг контактов которых сейчас устанавливается.
Якутия Daily 02:21
Здоровье

Банки подготовились к переводу части сотрудников на жизнь в офисах

Условия для жизни в офисе в режиме 24/7 уже создали Совкомбанк и банк «Зенит», сообщили их представители.
РБК 02:00
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Происшествия

Главврач красноярского госпиталя выпала с пятого этажа

Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск».
REGNUM 02:15
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Армия и оружие

В Сети высмеяли поход украинских моряков

Саркастические комментарии в Сети вызвал учебный боевой поход ВМС Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс».
Известия вчера в 22:49
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Общество

Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ 24 апреля в 11:03
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Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова рассказала, как хотела отказаться от «Зулейхи»

Чулпан Хаматова рассказала, как хотела отказаться от съёмки в сериале «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 17:38
Общество

В Тульской области продлили запрет на массовые мероприятия

Запрет на проведение массовых мероприятий и работу кинотеатров, стоматологических кабинетов и клубов продлен в Тульской области до 30 апреля.
ТАСС вчера в 15:28
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Здоровье

Две больницы Екатеринбурга переполнены пациентами с коронавирусом

Уральский меридиан 02:06
5
Армия и оружие

ВДВ России впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике

Газета.Ru 01:50
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Общество

В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом

Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
РИА Новости вчера в 18:01
70
Общество

В Москве умерли 38 больных коронавирусом

В Москве умерли 38 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 16:31
5
Здоровье

В Приамурье выявили три новых случая заражения коронавирусом

Три новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Амурской области за сутки, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:31
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия 24 апреля в 18:17
2K
Общество

44 человека заболели коронавирусом в Самарской области за сутки

По информации оперштаба на 11:30, пятницы, 24 апреля, на территории Самарской области подтверждены еще 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 24 апреля в 04:36
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом

По информации Оперштаба региона по коронавирусу, новые случаи появились в Барнауле, Рубцовске, Бийске, Поспелихинском, Новичихинском и Змеиногорском районе.
Аргументы и Факты - Алтай 02:26
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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском 24 апреля в 10:40
59
Происшествия

На Алтае четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме

Четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Маралиха Чарышского района в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 21:42
3
Наука

В Китае успешно испытали вакцину от коронавируса на обезьянах

Хорошие результаты показали проведенные в Китае испытания противовирусного препарата PiCoVacc.
ToDay News Ufa вчера в 06:45
3
Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%

Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
1,5K
Экономика

Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса

Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.
RT на русском 02:32
4
Кино

3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии

В Японии состоялся показ короткометражного мультфильма о Чебурашке, пишет Anime News Network.
Live24 23 апреля в 02:01
65
Общество

В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года

Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 58 новых больных COVID-19

"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 26 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 58 пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:59
33
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
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Религия

Православные верующие встречают Антипасху

Православные верующие 26 апреля встречают Фомино воскресенье.
Областная газета 01:52
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Как работают Яндекс.Новости?
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