Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.

МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни

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