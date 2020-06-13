Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани

Пожару на газораспределительной станции в Казани предшествовал взрыв в здании операторной, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В пятницу вечером в наземном газохранилище в Казани произошел взрыв сжиженного газа, после чего начался пожар.
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Более ста человек работают на пожаре на газораспределительной станции в Казани

Татар-информвчера в 18:00

В МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани

РИА Новостивчера в 23:07

МЧС продолжает тушить пожар на Казанской кустовой базе

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Факельное горение зафиксировали на газораспределительной станции в Казани

ТАССвчера в 19:14

Экологи не выявили загрязнения воздуха после взрыва газа на заправке в Казани

Интерфаксвчера в 19:43

МЧС о пожаре на газохранилище: «Однозначно сказать, что угроза снята, пока не можем»

БИЗНЕС Onlineвчера в 18:24

Ростехнадзор выявлял нарушения на казанской базе, где произошел взрыв

Inkazanвчера в 20:27
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Общество

Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал

RT на русском вчера в 23:04
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, посвященное смертельному ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 20:52
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«Заря» – «Динамо» Киев: центральный матч тура

В центральном поединке 26-го тура чемпионата Украины 13 июня сыграют луганская «Заря» и киевское «Динамо» - мы составили прогноз.
Все про Спорт ру вчера в 01:31
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
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Биолог назвала скрытые симптомы коронавируса

«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — рекомендует специалист.
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Общество

Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд

В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 11 июня в 04:21
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Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 11 июня в 00:00
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Кино

Изменились правила выбора номинантов на «Оскар»

Напомним, 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» решили отложить из-за пандемии коронавируса — она запланирована на 28 февраля 2021 года.
RuNews24.ru вчера в 22:12
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Экономика

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 11 июня в 14:52
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Кино

Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс

Журнал Empire провел опрос своих читателей, после чего назвал величайшего киногероя в истории.
РИА ОмскПресс 11 июня в 17:17
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Политика

В США назвали самое мощное оружие России в Арктике

Не гиперзвуковые ракеты, а атомные ледоколы проекта 10520 (10521) типа «Арктика» являются самым мощным оружием России в Арктике, пишет американское издание The National Interest.
Lenta.ru вчера в 11:10
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Культура

YouTube создал фонд для продвижения темнокожих авторов

Принадлежащий американской Google видеохостинг YouTube объявил о создании фонда, направленного на поддержку темнокожих авторов на платформе, и выделил на него 100 миллионов долларов, сообщается в блоге компании.
РИА Новости вчера в 10:08
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Общество

Путин вручил медали «Герой Труда»

Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве.
RT на русском вчера в 06:32
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
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Происшествия

Банк оставил вдову погибшего в ДТП с Ефремовым водителя без денег

ФАН вчера в 13:50
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Происшествия

Запашный оценил видеообращение Ефремова

Генеральный директор Московского цирка Эдгард Запашный оценил видеообращение актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, в своем Instagram.
Lenta.ru вчера в 23:56
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Политика

Зеленский планирует вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня

Киев, 12 июня 2020, 20:03 — REGNUM Вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня планируют власти Украины.
REGNUM вчера в 13:03
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 11 июня в 12:28
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Хоккей

Спортивный директор «Салавата Юлаева» – о Цулыгине: «Никто никого не менял и не выгонял»

Никто никого не менял и не выгонял. Николай Цулыгин также остаётся в тренерском штабе.
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Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы

"Наша подружка Светлана Лободадзе, кто не знает, это ее настоящая фамилия, выпустила такой новый фильтр, посмотрите", — говорит в ролике солистка "АСтудио".
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Шоу-бизнес

Наташа Королева призналась, что Зеленский поправлял ей юбку

Певица Наташа Королева рассказала о почти интимном моменте в ее карьере – однажды нынешний президент Украины Владимир Зеленский поправил ей юбку.
Свободная Пресса вчера в 21:57
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Общество

Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ

В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия вчера в 18:16
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Общество

В Пекине на крупнейшем оптовом рынке обнаружили коронавирус

Пекин, 12 июня 2020, 21:50 — REGNUM На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружили коронавирус на доске для разделки лосося.
REGNUM вчера в 14:50
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Политика

Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах

Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru 11 июня в 10:33
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Общество

В Кузбассе за сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в Кузассе официально зарегистрированы 997 пациентов с коронавирусом, 361 человек выздоровели, семеро скончались, медицинскую помощь получают 629 пациентов с COVID-19.
REGNUM вчера в 00:40
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей

BFM.ru вчера в 22:38
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Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости вчера в 06:31
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