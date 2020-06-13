Происшествия
РИА НовостиВ МЧС рассказали о взрыве на газораспределительной станции в Казани
Пожару на газораспределительной станции в Казани предшествовал взрыв в здании операторной, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В пятницу вечером в наземном газохранилище в Казани произошел взрыв сжиженного газа, после чего начался пожар.
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Более ста человек работают на пожаре на газораспределительной станции в Казани
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Не гиперзвуковые ракеты, а атомные ледоколы проекта 10520 (10521) типа «Арктика» являются самым мощным оружием России в Арктике, пишет американское издание The National Interest.
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Принадлежащий американской Google видеохостинг YouTube объявил о создании фонда, направленного на поддержку темнокожих авторов на платформе, и выделил на него 100 миллионов долларов, сообщается в блоге компании.
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Президент России Владимир Путин вручил медали «Герой Труда» в ходе торжественной церемонии на Поклонной горе в Москве.
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Киев, 12 июня 2020, 20:03 — REGNUM Вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня планируют власти Украины.
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Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
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Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
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РИА Новости вчера в 06:31