Речь идет о запрете использования открытого огня на балконах жилых домов в том числе, для курения. В ведомстве пояснили, что к ответственности будут, по большей части, привлекаться курильщики, если их действия приведут к пожару. Новые правила вступят в силу с 1 октября.

В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах

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