Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют замачивать на 10-15 минут в воде купленные в магазине зелень, помидоры и огурцы для профилактики распространения коронавируса.

с чего всё началось

Советы экспертов Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ опубликовал ТАСС.Зелень, помидоры и огурцы необходимо замочить на 10-15 минут, после чего тщательно ополоснуть под проточной водой.

В МЧС рекомендовали замачивать овощи и зелень после покупки

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