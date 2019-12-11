В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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