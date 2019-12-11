Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
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Крупный пожар на складе с краской на Эльмаше, во время которого случились взрывы, потушили

Екатеринбург Онлайн07:00

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе

РИА Новости06:39

В Екатеринбурге Роспотребнадзор исследует воздух после пожара на лакокрасочном заводе

Znak.com07:13

Момент взрыва во время пожара на заводе в Екатеринбурге попал на видео

КП - Екатеринбург05:09

На заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге ликвидировали открытое горение

ТАСС06:40

При пожаре на заводе в Екатеринбурге обгорел начальник цеха

URA.Ru03:43

Во время пожара на Эльмаше обгорел сотрудник лакокрасочного завода

Наша Газета (г. Екатеринбург)07:18
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Общество

Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг

Интерфакс 08:18
Авто

Опубликованы цены на кроссовер Skoda Karoq для России

Чешский автопроизводитель официально представил на российском рынке компактный кроссовер Karoq, который оценили от 1,52 млн рублей.
SpeedMe 08:20
Культура

Федор Бондарчук приступит к сериалу об «одинцовском маньяке»

Русская Планета 05:16
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Политика

Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
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Политика

Меркель признала Путина победителем саммита в Париже

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Политика

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Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru 06:43
Экономика

«Хартия» Игоря Чайки построит мусоросортировочный завод в Щелково

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РБК 06:52
Политика

Украинского депутата госпитализировали после драки в раде

Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Известия 07:25
Политика

Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала

Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:12
Политика

Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы

Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Российская газета 06:48
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Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага

Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Российская газета 03:00
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс 09 декабря в 01:52
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
Общество

Совет Федерации одобрил введение электронных трудовых книжек

Совет Федерации одобрил закон об электронных трудовых книжках.
РИА Новости 06:19
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

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Армия и оружие

Прошло 25 лет с момента, как российские войска вошли в Чечню

Прошло 15 лет с момента, как российские войска вошли в Чечню Республика тогда находилась вне правового поля России.
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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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Ибрагимович получил предложение из АПЛ

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, который в конце декабря получит статус свободного агента, получил предложение из английской Премьер-лиги.
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Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом

Встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 17:55
Общество

Запущенный с космодрома Плесецк спутник «Глонасс-М» выведен на орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк в 11:54 с пусковой установки № 3. Пуск «Союза-2.1б» должен был состояться накануне, но по техническим причинам его перенесли на 11 декабря.
Известия 08:20
Происшествия

Суд арестовал заведующую московского роддома по делу о халатности

Савеловский суд арестовал заведующую филиалом роддома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Газета.Ru 08 декабря в 12:30
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Петросян прокомментировал новости о своей свадьбе с молодой помощницей

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В России дебютировал новый Skoda Rapid

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Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии

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Microsoft изгонит пользователей с Windows 7

Компания Microsoft изгонит пользователей с Windows 7 и будет настойчиво рекомендовать перейти на новую систему.
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Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
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В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»

«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
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В Иванове в 2020 году начнется проектирование новой больницы

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Меньщиков покинул пост главного тренера «Ротора», лидирующего в ФНЛ

News.ru 05:56
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