с чего всё началось

За использование открытого огня на лоджиях и балконах россиян могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом в МЧС России сообщили «Интерфаксу».

В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах

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Общество «ВКонтакте» стала предупреждать о вреде отказа от прививок Социальная сеть "ВКонтакте" начала предупреждать о потенциально недостоверной информации в сообществах, которые посвящены отказу от прививок.

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