Общество
Lenta.ruВ МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах
За использование открытого огня на лоджиях и балконах россиян могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом в МЧС России сообщили «Интерфаксу».
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Политика
Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Пятый канал 08:22
Автоспорт
Гран-при России могут перенести из Сочи в Санкт-Петербург
LiveResult.Ru 09:47
Общество
Батурина покинула благотворительный фонд мэрии Лондона
Московский Комсомолец 18:43
Армия и оружие
Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России, активизацией ее присутствия в мире и на Дальнем Востоке в частности, говорится в Белой книге обороны Японии за 2019 год, поступившей в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 21:31
Финансы
В России за хранение валюты в банках могут обязать доплачивать
Депутаты Госдумы обсудят законопроект, который позволяет ввести отрицательные ставки по валютным счетам.
Пенза-Пресс 02:08
Политика
Лукашенко пригласили посетить Крым
Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец пригласил лидера Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров.
RT на русском 23:13
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе
Международный валютный фонд не договорился с Киевом о новой программе кредитования, сообщает «ТАСС» со ссылкой на материалы «Украинских новостей».
Мой Брянск 09:13
Шоу-бизнес
Максим Галкин сравнил себя с Ксенией Собчак
Недавно популярная программа Gradient показала поразительное сходство Галкина с Ксенией Собчак.
OAnews 16:11
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Авто
В России нашли Lada Priora с пробегом миллион километров
В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая проехала миллион километров за три года.
Motor 06:24
Политика
В ЕС отреагировали на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине
Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерики Могирини Майя Косьянчич отреагировала на слова Трампа о том, что Европа в недостаточной мере помогает Украине.
РЕН ТВ 00:14
Происшествия
Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза
Российская газета 22:59
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о двух российских подлодках в Сирии
Две российские подлодки и два боевых корабля в настоящее время находятся на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Известия 12:34
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев признался, что сын Платон мешает его личной жизни
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев откровенно рассказал Instagram о том, как ему иногда мешает сын Платон.
Дни24 вчера в 01:24
Музыка
Наргиз продолжит карьеру без Фадеева
SM News 04:39
Армия и оружие
В НАТО признали технологические успехи России
НАТО сталкивается с растущей конкуренцией в технологической сфере со стороны России и Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 14:31
Общество
В выходные жителей Земли ожидает магнитная буря
В последние выходные сентября, а именно 28 и 29 числа, Землю ждет магнитная буря. Магнитная буря начнется в субботу ранним утром.
Bash.News 03:15
Политика
Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:57
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Общество
В Гидрометцентре рассказали о работающих погодных приметах
Метеорологи по итогам проверки известных в России примет пришли к выводу, что доверять можно только двум из них.
RT на русском 10:10
Наука
Ученые рассказали об опасности всего одного чайного пакетика
Канадские исследователи из Университета Макгилла в Монреале выяснили, что с завариванием одного чайного пакетика в организм человека может попасть около 15 миллиардов частиц микропластика.
Российская газета 22:33
Политика
В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru 21:36
Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС 21:00
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 09:12
Политика
Елена Зеленская покорила американцев нарядом в стиле Джеки Кеннеди
Woman.ru вчера в 07:28
Общество
Сестра написала SMS мертвому брату и получила ответ
Сообщается, что сестра отправила SMS на принадлежавший ее брату номер, написав, что очень скучает по нему.
7 новостей 23:22