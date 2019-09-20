Общество
ТАССВ МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
Ранее на виновника пожара могли подать гражданский иск в суд. 26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
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с чего всё началось
Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности, заявили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС. "МЧС формирует культуру потребления табака.Интерфакс06:11
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Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах
Общественное телевидение России06:53
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 22:59, Вашингтон
Армия и оружие
Украинские военные 22 раза за сутки открывали огонь по ДНР
КП - Донецк 26 сентября в 06:52
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.
Газета.Ru вчера в 18:05
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.
Bimru.ru 12:54
Политика
Трамп опубликовал видеообращение на фоне скандала вокруг импичмента
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеообращение в связи с попыткой Демократической партии анонсировать его импичмент.
РБК 21:58
Космос
Астрономы обнаружили тройную систему черных дыр
Результаты наблюдений приняты к публикации в The Astrophysical Journal, с препринтом статьи можно ознакомиться на arXiv.org Чтобы обнаружить эту редкую систему из трех черных дыр, исследователям необходимо было объединить данные телескопов как на Земле, так и в космосе.
Индикатор 26 сентября в 08:42
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра в США
По меньшей мере пятеро получили ранения в субботу, 28 сентября, в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре в округе Балтимор (штат Мэриленд).
Известия 17:04
Политика
Захарова высмеяла слова Пелоси о следе России в скандале вокруг Трампа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия может быть причастна к скандалу вокруг резонансного разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
РИА Новости вчера в 10:55
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье на филиппинском острове Минданао, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
РИА Новости 22:32
Здоровье
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Отмечается, что для здоровья сердца необходимо ограничить потребление жирного мяса и сахара.
RT на русском 20:42
Футбол
Цены на отели в Петербурге ограничат на время чемпионата Европы
Российские власти решили ограничить цены на гостиницы в Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
МР7.ру вчера в 01:20
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
РИА Новости 07:25
Политика
Зеленский ценит вклад Меркель в урегулирование на Украине
Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заверил, что президент Украины Владимир Зеленский ценит вклад канцлера Германии Ангелы Меркель в урегулирование ситуации на Украине.
ТАСС 16:13
Футбол
Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом»
Центральный матч 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.
РБК 14:10
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
ЖКХ
Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров
РИА Новости 21:02
Авто
Новый Mitsubishi Outlander впервые выехал на дороги
На электрической тяге Outlander может проехать до 70 км. Базовая версия нового поколения кроссовера будет оснащаться 1,5-литровым турбомотором.
Газета DAILY вчера в 15:48
Космос
Маск рассказал, когда состоится первый полет корабля Starship
Первый полет корабля Starship на высоту около 20 километров состоится через 1-2 месяца, заявил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.
РИА Новости 21:54
Наука
В Калифорнии нашли трехполых червей, устойчивых к действию мышьяка
Научными сотрудниками при Калифорнийском технологическом институте был обнаружен новый вид червей, имеющих три пола и устойчивых к мышьяку сурового калифорнийского озера.
Ugpressa.ru 03:13
Экономика
Ищенко прокомментировал происходящее в экономике Украины
Политолог Ростислав Ищенко оценил текущее состояние украинской экономики и пришел к выводу, что украинское «финансовое чудо» ведет страну к еще большему кризису.
Политическая Экспертиза 14:52
Футбол
«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым
RT на русском 11:23
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости 05:39
Шоу-бизнес
Геннадий Малахов назвал причину рака у Заворотнюк
Экспресс газета вчера в 12:34
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Авто
Ram показал новые 1500 Black Edition и Heavy Duty Night Edition
На государственной ярмарке Техаса Ram представил особые версии своих моделей: 1500 Black Limited Edition и Heavy Duty Night Edition.
32CARS.ru 26 сентября в 13:36
Космос
Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя
Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.
Военное обозрение вчера в 09:22
Происшествия
Пропавшее судно с украинцами затонуло в Атлантике
РИА Новости 13:47
Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM 01:39