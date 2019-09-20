Общество

ТАССТАССВ МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

Ранее на виновника пожара могли подать гражданский иск в суд. 26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
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с чего всё началось

В МЧС дали разъяснения по поводу курения на балконах

Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности, заявили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС. "МЧС формирует культуру потребления табака.
Интерфакс06:11

Подробнее о событии

В МЧС заявили об отсутствии запрета курить на балконах

РБК08:12

МЧС разъяснило: курить на балконе можно

Аргументы недели07:35

МЧС: новые правила не запрещают курить на балконах

RT на русском06:16

МЧС: новые противопожарные правила не запрещают курить на балконах

Коммерсантъ06:06

Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах

Общественное телевидение России06:53

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

ТАСС07:17

Костромичам запретили курить на балконах

Kostroma.Today26 сентября в 10:00
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Религия

Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ

"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
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«Манчестер Сити» нанес поражение «Эвертону»

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В Кремле ответили на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

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Математика упростила поиск золота

Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.
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Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
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Кино

В Сети появилось видео со съемок фильма Богомолова

Телепрограмма 06:34
Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
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Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости 12:34
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Происшествия

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

РИА Новости 12:33
Политика

Медведчук назвал отставку Волкера результатом его вредительства

Медведчук назвал отставку Волкера результатом его "архинепрофессионализма и откровенного вредительства".
Газета.Ru 10:36
Шоу-бизнес

Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок

Исполнительница, концерт которой в столице ДФО прошёл в пятницу, 27 сентября, сообщила о тёплом приёме во Владивостоке в историях в «Инстаграм».
Восток-Медиа вчера в 19:58
Армия и оружие

Сирия потребовала вывода всех незаконных иностранных войск из страны

Сирия требует вывести все иностранные войска, которые незаконно находятся на территории государства, и оставляет за собой право на ответные меры.
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Смолов предложил заранее отдать золото чемпионата России «Зениту»

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал отмененный гол в матче 11 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».
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Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2

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СК начал проверку из-за гибели трёх рыбаков в Карелии

Следственный комитет организовал проверку по факту гибели трёх рыбаков на озере Вермас в Карелии.
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Единоборства

Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя

Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.
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Армия и оружие

Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полет с Су-57

Совершен первый совместный полёт ударного беспилотника "Охотник" с истребителем пятого поколения Су-57.
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США потребовали выдать задержанного в Испании россиянина

США потребовали выдать задержанного в аэропорту испанской Валенсии россиянина, которого подозревают в крупном мошенничестве.
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В Дагестане подросток с друзьями убил собственного отца

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Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
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Warface: новый класс персонажа и планы по развитию игры до конца года

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Шандор Варга: «Чалов действительно нравится Ходжсону»

Футбольный агент Шандор Варга подтвердил, что «Кристал Пэлас» интересуется нападающим ЦСКА Федором Чаловым.
Матч ТВ 16:17
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Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена

В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.
Взгляд.ру 08:20
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Новорожденный внук Снуп Дога умер в возрасте десяти дней

Политика Сегодня 13:17
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