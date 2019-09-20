Общество

Реальное времяРеальное времяВ МЧС снова заявили, что новые правила не запрещают курить на балконах

Постановление правительства об изменениях в правила противопожарного режима не запрещает курить на балконах. "Но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих", — цитирует ТАСС сообщение МЧС РФ.
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с чего всё началось

В МЧС дали разъяснения по поводу курения на балконах

Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности, заявили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС. "МЧС формирует культуру потребления табака.
Интерфакс06:11

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МЧС: новые правила не запрещают курить на балконах

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МЧС: новые противопожарные правила не запрещают курить на балконах

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