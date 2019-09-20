Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности, заявили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС. "МЧС формирует культуру потребления табака.

с чего всё началось

Постановление правительства об изменениях в правила противопожарного режима не запрещает курить на балконах. "Но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих", — цитирует ТАСС сообщение МЧС РФ.

В МЧС снова заявили, что новые правила не запрещают курить на балконах

Происшествия Нападающий «Рейнджерс» Дефо попал в аварию после матча Форвард «Рейнджерс» Джермейн Дефо стал участником ДТП после игры 7-го тура чемпионата Шотландии против «Абердина».

Религия Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ "Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.

Происшествия Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.

Волейбол Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.

Шоу-бизнес Яна Поплавская расплакалась на свадьбе своего младшего сына Яна Поплавская расплакалась на свадьбе младшего сына Никиты. Актриса уверена, что отдала ребёнка «в хорошие руки».

Происшествия Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в США В американском штате Мэриленд неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Американский беспилотник провел разведку у границ РФ Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США провел мониторинг линии разграничения на Донбассе, а также изучил Черноморское побережье РФ, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» отказалась делать тест на отцовство экс-короля Малайзии Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест, который может подтвердить, что отцом ее ребенка является экс-король Малайзии Мухаммад V. Как пишет Daily Mail, недавно ей предложили провести экспертизу на отцовство.

Армия и оружие Пуля в лицо: на Донбассе уничтожен офицер нацгвардии Украины В сообщении бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины уточняется, что боевик участвовал в госперевороте в 2014 году, воевал на Донбассе в рядах ВСУ (и во время «АТО», и после переименования карательной операции в «ООС»), а позже — в рядах Нацгвардии, «пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования».

Политика Трамп записал видеообращение в связи с последними скандалами Президент США Дональд Трамп в воскресенье опубликовал видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии довести дело до его импичмента.

Политика Джонсону грозит уголовное дело из-за подозрений в злоупотреблениях Против британского премьера Бориса Джонсона, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, могут начать уголовное дело.

Футбол Переход Мамаева в «Ростов» почти согласован Напомним, что Мамаев расторг контракт с «Краснодаром» через три дня после того, как отбыл заключение в колонии.

Спорт Коулман выиграл золото в беге на 100 метров на чемпионате мира Американский спринтер Кристиан Коулман завоевал золото на дистанции 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе.

Общество Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Общество Медведев поручил изменить продуктовую корзину россиян Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ответственным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины.