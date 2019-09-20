Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности, заявили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС. "МЧС формирует культуру потребления табака.

с чего всё началось

Ранее на виновника пожара могли подать гражданский иск в суд. 26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

Происшествия В Атлантике пропало судно с украинцами Судно пропало во время шторма на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники, пишет "Интерфакс".

Армия и оружие Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.

Киберспорт Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2 Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил игроков обновлённого состава по Dota 2. Ранее экс-капитан Роман RAMZEs Кушнарёв перешёл в американскую Evil Geniuses, а Павел 9pasha Хвастунов продолжает карьеру в Natus Vincere.

Религия Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ "Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.

Политика Главу МИД Грузии вызвали в парламент из-за встречи с Лавровым Депутаты оппозиционной фракции «Единое национальное движение» вызвали главу МИД Грузии Давида Залкалиани в законодательный орган страны для разъяснений по поводу встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.

Гаджеты OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro рассекретили за пару часов до анонса Смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, представленные в сером и синем цветах, рассекретили за пару часов до запланированного на 26 сентября анонса.

Политика Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Армия и оружие МИД Сирии заявил о нарушении Турцией и США Устава ООН Попытки Вашингтона и Анкары создать зону безопасности на севере Сирии являются нарушением международного права и Устава ООН.

Общество Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.

Футбол Борнмут — Вест Хэм 2:2 Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».

Происшествия На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.

Шоу-бизнес Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.

Происшествия Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Происшествия Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.

Происшествия На Украине столкнулись маршрутный автобус и грузовик Как уточняет телеканал «112 Украина», возле города Жашкова столкнулись грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Mercedes Sprinter.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.