Общество
ТАССВ МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
Ранее на виновника пожара могли подать гражданский иск в суд. 26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
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с чего всё началось
Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности, заявили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС. "МЧС формирует культуру потребления табака.Интерфакс06:11
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Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах
Общественное телевидение России06:53
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
Происшествия
В Атлантике пропало судно с украинцами
Судно пропало во время шторма на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 11:30
Армия и оружие
Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море
Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.
ГЛАС.RU 07:56
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Киберспорт
Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2
Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил игроков обновлённого состава по Dota 2. Ранее экс-капитан Роман RAMZEs Кушнарёв перешёл в американскую Evil Geniuses, а Павел 9pasha Хвастунов продолжает карьеру в Natus Vincere.
Чемпионат 09:26
Футбол
Ростов — Динамо 3:0
RT на русском 11:23
Религия
Большинство приходов Русского экзархата в Европе присоединились к РПЦ
"Абсолютное большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, ранее находившихся в юрисдикции Константинопольского патриархата, последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна (Реннето) и присоединились к Русской православной церкви", — говорится в сообщении.
РИА Новости 11:13
Политика
Главу МИД Грузии вызвали в парламент из-за встречи с Лавровым
Депутаты оппозиционной фракции «Единое национальное движение» вызвали главу МИД Грузии Давида Залкалиани в законодательный орган страны для разъяснений по поводу встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.
Евразия Daily вчера в 08:03
Гаджеты
OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro рассекретили за пару часов до анонса
Смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, представленные в сером и синем цветах, рассекретили за пару часов до запланированного на 26 сентября анонса.
Актуальные Новости 26 сентября в 02:17
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Армия и оружие
МИД Сирии заявил о нарушении Турцией и США Устава ООН
Попытки Вашингтона и Анкары создать зону безопасности на севере Сирии являются нарушением международного права и Устава ООН.
RT на русском 12:09
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Футбол
Борнмут — Вест Хэм 2:2
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс 10:18
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Шоу-бизнес
Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду
Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий вчера в 05:58
Шоу-бизнес
Гумерова: фильмы и спектакли Марка Захарова близки и понятны всем россиянам
Парламентская газета 09:27
Футбол
«Крылья Советов» на «Самара Арене» обыграли «Тамбов» – 2:0
НИА Самара 08:58
Космос
Разработчик назвал стоимость робота «Федора»
Взгляд.ру 25 сентября в 15:01
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
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Армия и оружие
На Западе оценили видео с пуском «смертоносного оружия» России
Видео ракетного запуска издание называет "страшным моментом", а саму ракету Х-35 характеризует как "смертоносное оружие" причем в "новейшем воплощении".
Российская газета 04:58
Происшествия
На Украине столкнулись маршрутный автобус и грузовик
Как уточняет телеканал «112 Украина», возле города Жашкова столкнулись грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Mercedes Sprinter.
RT на русском 11:35
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Гаджеты
Долгожданный флагман Radeon. Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре
Первый якобы ляжет в основу видеокарт линейки Radeon RX 5600, а второй станет сердцем карт RX 5500.
iXBT.com 04:04
Футбол
Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль 0:1
ODDS.ru 09:21
Происшествия
Полицейские ищут убийцу двух человек в Асбесте
Екатеринбург в эфире 08:45
Экономика
«Фридом финанс» может купить еще одного брокера
Инвестиционная компания «Фридом финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера «Церих» 20 сентября, сообщается на сайте службы.
Ведомости вчера в 13:05