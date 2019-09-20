Общество
ТАССВ МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
Ранее на виновника пожара могли подать гражданский иск в суд. 26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
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с чего всё началось
Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности, заявили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС. "МЧС формирует культуру потребления табака.Интерфакс06:11
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Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах
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