Общество
ТАССВ МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
Ранее на виновника пожара могли подать гражданский иск в суд. 26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
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с чего всё началось
Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности, заявили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС. "МЧС формирует культуру потребления табака.Интерфакс06:11
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Общество
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Lenta.ru вчера в 09:06
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Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.
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Белый дом засекретил телефонные разговоры Трампа с Путиным
В Белом доме начали обсуждать использование этой системы после того, как стало известно о попытке администрации американского президента скрыть стенограмму беседы Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Интенсивные тренировки вызывают усталость не только тела, но и мозга
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Подозреваемого в убийстве женщины с двумя детьми задержали на Алтае
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 27-летней женщины и её детей — девяти и четырёх лет.
News.ru 04:37
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В Чите полиция отказалась заводить административное дело о неуважении к власти, однако суд отменил это решение
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Каждое крупное обновление «Онлайна» для студии не отличается от сюжетных дополнений, поскольку они добавляют множество свежего контента в огромный мир виртуальных прерий.
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Кремль ответил Саакашвили на идею воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет идей насчет возрождения Советского Союза.
Утро.ru вчера в 14:50
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Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
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На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
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Наука
В России разработали новый способ восстановления оксида графена
Российские ученые из межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России» МГТУ имени Н. Э. Баумана изобрели способ локального контролируемого восстановления оксида графена с помощью лазерного излучения.
Индикатор вчера в 13:25
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Virtus.pro представила новый состав по Dota 2
Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации MDL Chengdu Major.
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Луна может быть «ловушкой» для инопланетной жизни
Луна может представлять собой гигантскую "ловушку" для органики, среди которой могут быть следы инопланетной жизни.
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