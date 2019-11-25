Происшествия

BFM.ruBFM.ruПожар в шахте в Коми локализован

Пожар в горной выработке нефтешахты «Яреганефть» в Коми локализован на площади 2000 квадратных метров, сообщает МЧС. На данный момент остается неизвестной судьба двух человек. Один горняк был спасен, отмечает ТАСС.
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