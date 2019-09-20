Общество
РБКВ МЧС заявили об отсутствии запрета курить на балконах
«Постановление не запрещает курить на балконе», — заявили в министерстве. Ранее в МЧС заявляли, что упомянутый в постановлении правительства запрет на использование «открытого огня» на балконах и лоджиях касался в том числе и закуривания.
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с чего всё началось
Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности, заявили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС. "МЧС формирует культуру потребления табака.Интерфаксвчера в 06:11
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Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах
Общественное телевидение Россиивчера в 06:53
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
Общество
На Землю надвигается магнитная буря
Магнитная буря может начаться на Земле 28 сентября, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук (ФИАН).
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Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
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«Мисс Москва» отказалась от теста на отцовство экс-короля Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина отказалась проводить ДНК-тест для подтверждения отцовства экс-короля Малайзии Мухаммада V. Как пишет Daily Mail, недавно девушке предложили провести соответствующую экспертизу.
Москва 24 вчера в 19:52
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Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны.
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Скончался режиссер Марк Захаров
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В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
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РБК 27 сентября в 11:27
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Ученые выяснили, что препятствует появлению рака
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Яна Рудковская заявила, что Татьяна Навка «заняла» её день.
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Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду
Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.
Суть событий 27 сентября в 05:58
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РИА Новости вчера в 20:23
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К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН
Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54
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В 2020 году ожидается профицит бюджета России в размере 876,051 млрд рублей, что составляет 0,8% от ожидаемого ВВП (112,86 трлн рублей).
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США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина
Российский гражданин, задержанный в аэропорту Валенсии на основании выданного США международного ордера на арест не согласен с обвинениями, заявила РИА Новости его адвокат Елена Таранова.
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Общество
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В МЧС подтвердили введение запрета на курение на балконах с 1 октября. Он коснется лоджий квартир в жилых домах.
ТК Звезда 26 сентября в 14:22
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Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс вчера в 02:42
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Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»
RT на русском вчера в 16:32
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МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета 27 сентября в 11:23
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В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной
При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
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Подросток в Дагестане организовал убийство отца
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Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
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Головин помог «Монако» разгромить «Брест» в чемпионате Франции
Футболисты «Монако» разгромили «Брест» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
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По данным врачей, сохранению здоровья сердца будет способствовать употребление в пищу фасоли, кураги и орехов, в которых содержится большое количество калия и магния, а также отказ от жирного мяса в пользу рыбы, морепродуктов или птицы.
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Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс вчера в 10:18
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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
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Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян
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Компания Bollinger надеется изменить это с помощью так называемых «бета-прототипов» для своих «прямоугольных» внедорожных электромобилей: внедорожника B1, который дебютировал пару лет назад и пикапа B2, который был представлен в 2018 году.
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