Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а предупреждают об ответственности, заявили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС. "МЧС формирует культуру потребления табака.

с чего всё началось

«Постановление не запрещает курить на балконе», — заявили в министерстве. Ранее в МЧС заявляли, что упомянутый в постановлении правительства запрет на использование «открытого огня» на балконах и лоджиях касался в том числе и закуривания.

В МЧС заявили об отсутствии запрета курить на балконах

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