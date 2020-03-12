Энергетика
РБКВ МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть
Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть. Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, передает CNBC.
Читать в источнике
Оценить62
с чего всё началось
Соединенные Штаты и некоторые страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) названы главными неудачниками «нефтяной войны», которая развернулась на мировом рынке, сообщает CNBC со ссылкой на экспертов.Московский Комсомолец03:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:44, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
Экономика
Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Политика
Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии
Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Кино
Съемки «Шан-Чи и Легенда Десяти Колец» остановлены
Производство фильма студии Marvel "Шан-Чи и Легенда Десяти Колец" временно приостановлено из-за проблем, связанных с коронавирусом.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Общество
Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины
Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.
Армия и оружие
Новый корвет «Ретивый» спустили на воду в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в четверг спустили на воду седьмой корвет проекта 20380 "Ретивый".
Футбол
Гендиректор «Леганеса» заразился коронавирусом
Генеральный директор "Леганеса" Мартин Ортега заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба из чемпионата Испании.
Космос
В России обвинили Европу в боязни сесть на Марс
В боязни сесть на Марс Родин обвинил Европу.
Шоу-бизнес
Меган Маркл практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон
Меган Маркл во время «прощального» визита в Великобританию практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Общество
Эстония объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса
Правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение до 1 мая из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Шри-Ланка уведомила Россию о прекращении выдачи виз по прилету
Шри-Ланка приостановит выдачу виз по прилету иностранцам, прибывающим в международный аэропорт Коломбо по общегражданским паспортам.
Технологии
Роскомнадзор запустил систему мониторинга поисковиков и VPN-сервисов
Роскомнадзор запустил систему, которая осуществляет мониторинг поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки в России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Шоу-бизнес
Лолита выйдет замуж в шестой раз
Певица сообщила своему защитнику, что ей нужно как можно быстрее развестись, чтобы выйти замуж в шестой раз.
Экономика
В России прогнозируют рост инвестиций в жильё
Не исключено, что к концу 2020 году жильё вырастет в цене на 15−20%.
Общество
«Сбивали температуру, чтобы пройти проверку»: у четырех прибывших из Милана в Киев пассажиров заподозрили коронавирус
В аэропорт «Борисполь» в Киеве прибыл самолет из Милана, на борту которого было много больных пассажиров.
Здоровье
В Хакасии введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Хакасии введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса и предупреждением ЧС.
Здоровье
Эксперт поддержал решение ВОЗ об объявлении пандемии коронавируса
Бывший главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев оценил решение Всемирной организации здравоохранения объявить пандемию коронавируса.
Политика
Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию
Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Космос
Есть новая гипотеза о том, как Уран оказался на боку
Одна из особенностей Урана заключается в том, что он вращается по часовой стрелке.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о коронавирусе на 13 марта
Опубликована актуальная информация о коронавирусе на 13 марта.
Общество
«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина
Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Происшествия
Журналисту «Черновика» Гаджиеву продлили арест на два месяца
Советский районный суд Махачкалы продлил до 13 мая арест редактору отдела религии издания «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву, сообщает правозащитный центр «Мемориал».
Экономика
Назван очаг возможного глобального финансового кризиса
В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,63-74,70 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 73,70 руб. — это на 1,15 руб. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами
По информации пресс-службы Росстандарта, компания «АтоВАЗ» согласовала отзыв 12 192 автомобилей Lada Xray, Largus и Vesta, выпущенных с сентября 2019 года по настоящее время.