с чего всё началось

Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть. Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, передает CNBC.

В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть

Политика Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.

Экономика Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Общество Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.

Футбол Гендиректор «Леганеса» заразился коронавирусом Генеральный директор "Леганеса" Мартин Ортега заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба из чемпионата Испании.

Шоу-бизнес Меган Маркл практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон Меган Маркл во время «прощального» визита в Великобританию практически свела на нет общение с Кейт Миддлтон, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

Шоу-бизнес Лолита выйдет замуж в шестой раз Певица сообщила своему защитнику, что ей нужно как можно быстрее развестись, чтобы выйти замуж в шестой раз.

Общество «Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.

Происшествия Журналисту «Черновика» Гаджиеву продлили арест на два месяца Советский районный суд Махачкалы продлил до 13 мая арест редактору отдела религии издания «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву, сообщает правозащитный центр «Мемориал».

Экономика Назван очаг возможного глобального финансового кризиса В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.