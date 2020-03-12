с чего всё началось

Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть. Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, передает CNBC.

В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть

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Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

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Происшествия Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.

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Общество «Яндекс» рекомендовал своим сотрудникам работать из дома Со следующего понедельника компания начнет компенсировать сотрудникам поездки на такси и каршеринге «Яндекс.Драйв» из дома в офис и обратно.