Энергетика
РБКВ МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть
Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть. Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, передает CNBC.
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с чего всё началось
Соединенные Штаты и некоторые страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) названы главными неудачниками «нефтяной войны», которая развернулась на мировом рынке, сообщает CNBC со ссылкой на экспертов.Московский Комсомолец03:38
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