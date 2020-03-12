Энергетика
РБКВ МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть
Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть. Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, передает CNBC.
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с чего всё началось
Соединенные Штаты и некоторые страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) названы главными неудачниками «нефтяной войны», которая развернулась на мировом рынке, сообщает CNBC со ссылкой на экспертов.Московский Комсомолец03:38
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Комментарии
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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
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Власти Киева приняли решение о расторжении с посольством Российской Федерации на Украине договоров аренды трех земельных участков.
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Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
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Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Общество
Турция переносит туристический сезон из-за коронавируса
Власти Турции предложили перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса, сообщает «Лента.ру».
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Forbes: 20 богатейших людей мира за сутки потеряли почти $78 млрд
Отмечается, что наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос, который потерял порядка $8 млрд после снижения стоимости акций его компании на 8%. Состояние гедиректора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно сократилось на $7,7 млрд.
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«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Наука
Ученые подтвердили права России на расширение шельфа в Арктике
Как сообщало ИА REGNUM, в 2001 году Россия подала заявку на признание за ней участка арктического шельфа, включающего хребет Ломоносова и поднятие Менделеева.
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В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Политика
В Белоруссии в третий раз отказались регистрировать «Бессмертный полк»
Власти Белоруссии в третий раз отказались регистрировать общественное объединение «Бессмертный полк».
Общество
«Сбивали температуру, чтобы пройти проверку»: у четырех прибывших из Милана в Киев пассажиров заподозрили коронавирус
В аэропорт «Борисполь» в Киеве прибыл самолет из Милана, на борту которого было много больных пассажиров.