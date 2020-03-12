Энергетика

РБКРБКВ МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть

Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть. Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, передает CNBC.
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с чего всё началось
Соединенные Штаты и некоторые страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) названы главными неудачниками «нефтяной войны», которая развернулась на мировом рынке, сообщает
 CNBC со ссылкой на экспертов.
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