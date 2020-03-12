с чего всё началось

Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть. Об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль, передает CNBC.

В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть

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