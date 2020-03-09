Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предрек падение добычи сланцевой нефти в США в случае, если цена на нефть упадет ниже $25 за баррель. Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник, 9 марта.

В МЭА назвали условия для падения добычи сланцевой нефти в США

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