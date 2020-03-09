Энергетика

ИзвестияИзвестияВ МЭА назвали условия для падения добычи сланцевой нефти в США

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предрек падение добычи сланцевой нефти в США в случае, если цена на нефть упадет ниже $25 за баррель. Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник, 9 марта.
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МЭА: падение добычи сланцевой нефти в США может произойти при цене нефти ниже $25

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МЭА: При $25 за баррель разрабтка сланцевой нефти в США остановится

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Международное энергетическое агентство
Насчитывает 29 стран-участниц. Образован в Париже в 1974 году после нефтяного кризиса 1973-1974 годов. Основная заявочная цель организации - содействие международному сотрудничеству в области совершенствования мировой структуры спроса и предложения энергоресурсов и энергетических услуг. В реальности отстаивает интересы стран-импортёров энергоресурсов. Только государства-члены ОЭСР могут стать участниками МЭА.
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