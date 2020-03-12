Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВВ МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны

Больше всего от резкого падения цен на нефть пострадают Ирак, Алжир и Нигерия. В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны. Об этом рассказал исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
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с чего всё началось
Соединенные Штаты и некоторые страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) названы главными неудачниками «нефтяной войны», которая развернулась на мировом рынке, сообщает
 CNBC со ссылкой на экспертов.
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Названы главные неудачники «нефтяной войны»

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В МЭА назвали главных неудачников «нефтяной войны»

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News.ru00:52

В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть

РБК03:48
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Власти связали с традициями разницу в зарплатах мужчин и женщин

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