с чего всё началось

Больше всего от резкого падения цен на нефть пострадают Ирак, Алжир и Нигерия. В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны. Об этом рассказал исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны

Политика Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Общество В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий "С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.

Происшествия В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.

Общество Первый случай коронавируса подтвердили в Ленинградской области Первый случай заражения коронавирусом подтвердили у жительницы Ленинградской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Наука Измерить сутки в меловом периоде ученым помогла древняя раковина Команда бельгийских ученых из Брюссельского свободного университета смогли определить продолжительность земных суток 70 млн лет назад при помощи древней раковины.

Политика Киев расторг договоры аренды с посольством России Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.

Футбол КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова Контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил запросы ЦСКА и «Локомотива» по отмене красных карточек защитников Вадима Карпова и Соломона Кверквелии.

Общество Росгидромет назвал регионы, где климат теплеет быстрее всего Наибольшая скорость роста среднегодовой температуры отмечается на побережье Северного Ледовитого океана, особенно в азиатской части России (плюс 0,8 градуса за десятилетие).

Происшествия Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.

Экономика В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.

Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Калининградским чиновникам запретили выезжать за границу Губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем местным чиновникам выезжать за границу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Гаджеты Microsoft признала проблемы с обновлением Windows 10 Редмонд, США, 11 марта 2020, 14:57 — REGNUM Наличие критических проблем в обновлении KB4535996 для Windows 10 признала перед пользователями компания Microsoft 10 марта, разместив комментарий на официальном форуме.

Политика Аваков заявил о начале эпидемии коронавируса в ДНР В связи с «началом эпидемии коронавируса» глава МВД Украины предложил закрыть горловчанам проезд через пункты пропуска на линии соприкосновения.