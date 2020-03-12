Энергетика
Деловое.ТВВ МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны
Больше всего от резкого падения цен на нефть пострадают Ирак, Алжир и Нигерия. В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны. Об этом рассказал исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
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с чего всё началось
Соединенные Штаты и некоторые страны Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) названы главными неудачниками «нефтяной войны», которая развернулась на мировом рынке, сообщает CNBC со ссылкой на экспертов.Московский Комсомолец03:38
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Политика
Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Общество
В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий
"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
Общество
Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны
Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
Происшествия
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о коронавирусе на 13 марта
Опубликована актуальная информация о коронавирусе на 13 марта.
Финансы
ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
Общество
Первый случай коронавируса подтвердили в Ленинградской области
Первый случай заражения коронавирусом подтвердили у жительницы Ленинградской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Наука
Измерить сутки в меловом периоде ученым помогла древняя раковина
Команда бельгийских ученых из Брюссельского свободного университета смогли определить продолжительность земных суток 70 млн лет назад при помощи древней раковины.
Происшествия
В Москве из-за упавшего на машину дерева погиб водитель
На востоке Москвы из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в результате чего погиб его водитель.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Футбол
Хадсон-Одои заявил, что вылечился от коронавируса
Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, у которого диагностировали коронавирус, заявил, что уже выздоровел и хочет поскорее вернуться на поле.
Игры
Pokémon Go вышла в «коронавирусном» варианте: игроков просят ловить монстров у себя дома
Судя по всему, игроки на коронавирусном карантине оказались даже в более выгодных условиях: чем ближе к дому устраивает охоту пользователь, тем больше монстров появляется вокруг.
Футбол
КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова
Контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил запросы ЦСКА и «Локомотива» по отмене красных карточек защитников Вадима Карпова и Соломона Кверквелии.
Общество
Росгидромет назвал регионы, где климат теплеет быстрее всего
Наибольшая скорость роста среднегодовой температуры отмечается на побережье Северного Ледовитого океана, особенно в азиатской части России (плюс 0,8 градуса за десятилетие).
Происшествия
Глава отдела уголовного розыска в Москве уволен за селфи в морге
Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
По мнению Будянского, при вспышке нового коронавируса в России под 14-дневный карантин могут попасть около 50% населения страны.
Экономика
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
Экономика
Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Политика
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Минтруд пояснил порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет
Выплата устанавливается на год. Начисляться средства будут с 1 января 2020 года.
Общество
Калининградским чиновникам запретили выезжать за границу
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем местным чиновникам выезжать за границу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
Гаджеты
Microsoft признала проблемы с обновлением Windows 10
Редмонд, США, 11 марта 2020, 14:57 — REGNUM Наличие критических проблем в обновлении KB4535996 для Windows 10 признала перед пользователями компания Microsoft 10 марта, разместив комментарий на официальном форуме.
Футбол
АПЛ приостановлена до апреля из-за коронавируса
Чемпионат Англии по футболу был приостановлен до 4 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
Футбол
УЕФА приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 13 марта 2020, 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Политика
Аваков заявил о начале эпидемии коронавируса в ДНР
В связи с «началом эпидемии коронавируса» глава МВД Украины предложил закрыть горловчанам проезд через пункты пропуска на линии соприкосновения.
Общество
Власти связали с традициями разницу в зарплатах мужчин и женщин
Меньше женщин-политиков В России женщин, занятых в политике и занимающих высокие государственные должности, гораздо меньше, чем мужчин, сказано в докладе.
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.