с чего всё началось

Больше всего от резкого падения цен на нефть пострадают Ирак, Алжир и Нигерия. В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны. Об этом рассказал исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

В МЭА рассказали о самых уязвимых странах в условиях нефтяной войны

Футбол АПЛ приостановлена из-за коронавируса Английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) приостановили проведение матчей из-за распространения коронавируса.

Происшествия На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину По состоянию на 13 марта, в Черновицкой области есть два подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, еще шесть человек госпитализированы с подозрением.

Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.

Политика Бердников назначен и.о. первого замгубернатора Иркутской области Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назначил мэра Иркутска Дмитрия Бердникова исполняющим обязанности первого замглавы региона, сообщается 13 марта на сайте правительства региона.

Здоровье В России выросло число заболевших коклюшем Число людей, заболевших коклюшем, увеличилось в России за год примерно на 40% и составило 14 406 человек.

Общество Калининградским чиновникам запретили выезжать за границу Губернатор Калининградской области Антон Алиханов запретил всем местным чиновникам выезжать за границу из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

Экономика Конфискованные у коррупционеров деньги направили на выплату пенсий Минфин России направил конфискованные в рамках коррупционных дел деньги на выплату страховых пенсий, сообщается в проекте итогового доклада министерства.

Происшествия Главу Каменского района Федора Найдена объявили в розыск Сегодня, 13 марта, в Каменском городском суде прошло заседание по рассмотрению апелляции временно отстраненного главы района Федора Найдена и апелляционного представления прокуратуры по уголовному делу о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

Политика Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Общество «Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.

Здоровье В Кирове выявлен первый случай коронавируса В Кирове выявлен первый человек, у которого есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает правительство области.