К концу нынешнего года курс доллара может увеличиться до 75-76 рублей. Соответствующий прогноз озвучил Максим Решетников, стоящий во главе отечественного МЭР. Базовый сценарий, составленный ведомством, предполагает, что среднегодовой курс доллара по итогам года окажется на уровне 72,6 рубля.

В МЭР к концу года ожидают роста курса доллара до 75-76 рублей

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