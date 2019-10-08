с чего всё началось

Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год. Из документа следует, что в 2020 году ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9% против 2,5% в 2019-м.

В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 октября.

Армия и оружие В США придумали план сдерживания России в Черном море «Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.

Хоккей Кузнецов забил в первом матче после дисквалификации Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов забросил первую шайбу в сезоне после дисквалификации за употребление кокаина.

Политика Александр Калашников возглавил ФСИН С 2011 по 2017 год Калашников возглавлял управление ФСБ по Республике Коми, после чего стал главой управления в Красноярской области.

Происшествия Недовольные мэром мексиканцы привязали его к пикапу Жители, недовольные работой главы администрации муниципалитета Лас-Маргаритас, перешли от слов к делу.

Кино Легендарный продюсер Джерри Брукхаймер о двух Уиллах Смитах в «Гемини», технологиях и комиксах «Лента.ру» съездила на премьеру «Гемини» в Будапешт и встретилась со знаменитым продюсером фильма Джерри Брукхаймером, подарившим миру «Пиратов Карибского моря», «Сокровища нации» и «Плохих парней», чтобы узнать, как снималась одна из самых высокотехнологичных картин года.

Политика Европарламент заявил об отсутствии прогресса на переговорах по Brexit Председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли заявил об отсутствии прогресса в переговорах по Brexit.

Экономика Россиян предупредили о риске перебоев с поставками импортной воды Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды.

Политика Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт на востоке страны, понимает, что надо делать, но сталкивается с сопротивлением внутренних и внешних сил.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы» По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.

Единоборства Боец MMA Нурматов скончался после поединка в Грозном Боец из Узбекистана Бекзод Нурматов умер сразу после боя с россиянином Бесланом Исаевым на турнире ACA-100.

Шоу-бизнес Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения На снимке Регина Бурд стоит в полностью обнаженном виде, прикрывая все свои интимные места огромной шляпой.

Политика Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.

Шоу-бизнес Онколог рассказал о последствиях выписки Анастасии Заворотнюк Новость о выписке из больницы Анастасии Заворотнюк породила смятение среди поклонников.

Здоровье Больная раком москвичка начала борьбу против пальмового масла Жительница Москвы Наталья Корепина, страдающая раком, составила открытую для других подписей петицию и обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить использование технического пальмового масла с глицидиловыми эфирами в производстве пищевой продукции.

Политика Бывшим сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России Госдума может принять в первом чтении законопроект, который ограничивает право выезда за границу экс-сотрудников ФСБ России на срок до пяти лет с момента их увольнения.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Происшествия Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.

Политика Путин и Шойгу провели отдых в тайге Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.

Политика Китай осудил введение США визовых ограничений для властей страны Введенные администрацией США визовые ограничения в отношении представителей китайских властей, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, серьезно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и являются вмешательством во внутренние дела страны.