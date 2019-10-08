Экономика

Аргументы неделиАргументы неделиВ России могут повысить налоги на малый бизнес

В Министерстве экономического развития предложили в следующем году повысить налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом сказано в тексте законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Минэкономики выступило за увеличение единого налога на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор на 4,9% в 2020 году, следует из проекта приказа
 на портале проектов нормативных правовых актов.
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