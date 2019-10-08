Экономика
Аргументы неделиВ России могут повысить налоги на малый бизнес
В Министерстве экономического развития предложили в следующем году повысить налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом сказано в тексте законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Оценить1100
с чего всё началось
Минэкономики выступило за увеличение единого налога на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор на 4,9% в 2020 году, следует из проекта приказа на портале проектов нормативных правовых актов.Коммерсантъ07 октября в 14:14
Подробнее о событии
Показать все источники
«Сначала поднимут, а потом совсем отменят»: Правительство лишает малый бизнес последних льгот
Комсомольская правдавчера в 09:40
Минэкономики предложило крупнейшее с 2015 года увеличение налогов на малый бизнес
Коммерсантъ07 октября в 14:14
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 04:10, Ашберн
Общество
Электронную почту россиян предложили блокировать
1. Депутаты предлагают дать возможность блокировать почту россиян Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.
Хоккей
Ковальчук в матче с «Калгари» забил свой первый гол в сезоне
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз».
Авто
Появились первые изображения нового Mitsubishi Outlander
Ожидается, что следующий Mitsubishi Outlander построят на платформе CMF-C/D от Renault-Nissan, которая скоро ляжет в основу нового Nissan X-Trail.
Здоровье
Какая ягода может снизить артериальное давление, рассказали медики
Медики рассказали, что снизить артериальное давление может такая ягода, как финики.
Шоу-бизнес
Заворотнюк продолжила лечение в клинике, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике, сообщает телеграм-канал Mash.
Единоборства
Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном
Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Политика
Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР
Депутаты Госдумы пока не будут ездить в США из-за ситуации с депутатом Ингой Юмашевой, которую задержали и допросили сотрудники ФБР, заявила советник председателя Думы по СМИ Анастасия Кашеварова.
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».
Армия и оружие
Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии
Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Общество
Треть россиян сочли несправедливыми приговоры по «московскому делу»
Почти 40% россиян считают несправедливыми и политически мотивированными приговоры, вынесенные участникам протестов в Москве.
Политика
Путин и Шойгу провели отдых в тайге
Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.
Хоккей
Мисюль: Кормье показывал: мол, давай краги сбросим. Ну я и согласился
Защитник ярославского «Локомотива» Даниил Мисюль рассказал о драке с нападающим «Ак Барса» Патрисом Кормье.
Авто
Стали известны рублевые цены на «заряженные» BMW X5 M и X6 M
На отечественном рынке BMW X5 M и BMW X6 M появятся в ограниченном количестве с приставкой Special Edition.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Политика
Китай осудил введение США визовых ограничений для властей страны
Введенные администрацией США визовые ограничения в отношении представителей китайских властей, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, серьезно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и являются вмешательством во внутренние дела страны.
Единоборства
Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика
Спорт
WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ
Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
Общество
РЖД сделают бесплатными туалеты на вокзалах
Российские железные дороги (РЖД) планируют к 2020 году сделать бесплатными туалеты на вокзалах.