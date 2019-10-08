с чего всё началось

В Министерстве экономического развития предложили в следующем году повысить налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом сказано в тексте законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

В России могут повысить налоги на малый бизнес

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