Экономика
Право.руВ МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес
Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год. Из документа следует, что в 2020 году ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9% против 2,5% в 2019-м.
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с чего всё началось
Минэкономики выступило за увеличение единого налога на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор на 4,9% в 2020 году, следует из проекта приказа на портале проектов нормативных правовых актов.Коммерсантъвчера в 14:14
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«Сначала поднимут, а потом совсем отменят»: Правительство лишает малый бизнес последних льгот
Комсомольская правда09:40
Минэкономики предложило крупнейшее с 2015 года увеличение налогов на малый бизнес
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Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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