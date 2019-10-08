с чего всё началось

Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год. Из документа следует, что в 2020 году ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9% против 2,5% в 2019-м.

В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес

Происшествия В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5 Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Казахстане, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы 48-летнюю тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве («Европейский медицинский центр») и перевезли в другую столичную клинику.

Происшествия Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса Столичная полиция объявила в розыск по делу о мошенничестве владельца "Мосситигрупп" и бизнесмена Павла Фукса.

Космос Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников Сатурн обогнал Юпитер по количеству спутников на орбите. Об этом 7 октября сообщил Центр Карнеги.

Экономика В Минпромторге не увидели оснований для роста цен на воду В Министерстве промышленности и торговли считают преждевременными опасения, что маркировка бутилированной воды приведет к росту цен на нее и перебоях с поставками.

Авто Опубликованы первые данные продаж Lada XRAY с АКПП Продажи Lada XRAY Cross с автоматической бесступенчатой трансмиссией, работающей в связке с 1,6-литровым двигателем Renault-Nissan H4m, начались 22 июля.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.

Экономика Власти Забайкалья не могут найти деньги на троллейбусную линию до КСК Правительство Забайкальского края не может договориться с правительством России о финансировании строительства троллейбусной линии до посёлка КСК в Чите, заявил на заседании заксобрания региона 9 октября и.о. министра финансов края Андрей Кефер.

Экономика Брокеры предложили ЦБ свой вариант контроля за инвестициями россиян Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях, чем регулятор планирует сейчас.

Политика Посла США в ЕС вызвали для дачи показаний в рамках импичмента Три комитета палаты представителей США направили повестку послу США в ЕС Гордону Сондленду для дачи показаний в рамках процедуры импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.

Армия и оружие Украина обвинила Россию в обмане трибунала о задержанных кораблях Россия якобы предоставила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех кораблей, которые были задержаны в результате инцидента в Черном море, заявил «Украинским новостям» командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Общество Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".

Технологии Роскомнадзор назвал срок блокировки Telegram Глава Роскомнадзора отметил, что действующая сейчас в России система блокировки через IP доказала свою неэффективность, так как сервис «мотивирован на обход блокировки».

Политика Экс-сотрудникам ФСБ на пять лет запретят выезд из России Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании во вторник рассмотрел и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о запрете для экс-сотрудников ФСБ выезжать за границу в течение пяти лет после увольнения.

Авто Опубликованы снимки новой Kia Optima В Сети активно распространяются фотографии автомобиля, который предложен в новом исполнении, отличающемся от предшественника.

Политика Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции развалом экономики. Свое обращение он написал у себя в Twitter.

Гаджеты Google запретит выпускать смартфоны на девятой версии Android Поддержка девятой версии прекратится в середине 2020 года с выходом Android 11, пишет XDA Developers.

Игры В World of Warcraft появятся две новые расы — вульперы и мехагномы 7 октября разработчики World of Warcraft объявили, что в патче 8.3 дополнения Battle for Azeroth появятся две новые расы — вульперы и мехагномы.

Экономика Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Общество Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года Посещение туалетных комнат на всех российских вокзалах станет бесплатным с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.